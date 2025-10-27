La alianza entre Eric Adams, el alcalde saliente de Nueva York, y Andrew Cuomo, exgobernador del estado, está mostrando resultados en la carrera electoral rumbo al próximo 4 de noviembre. La brecha se redujo a la mitad en las encuestas luego de que ambos anunciaran que trabajarán en conjunto para derrotar al comunista Zohran Mamdani.

Cuomo ahora tiene 34 % de apoyo frente a 44 % de Mamdani, de acuerdo con un nuevo sondeo de la Universidad de Suffolk. Aunque estos 10 puntos de ventaja parecen relevantes a primera vista, se debe tener en cuenta que la encuesta realizad entre el 16 y el 18 de septiembre por la misma universidad mostraba una brecha de 20 puntos a favor del abanderado del Partido Demócrata. La variación hace que estas elecciones adquieren mayor relevancia en la política estadounidense, ya que está en juego mucho más que una alcaldía.

En la contienda también participa Curtis Sliwa, candidato por el Partido Republicano, quien obtuvo 11 % de apoyo en la última encuesta. Sin embargo, la figura de Sliwa queda de lado en estas elecciones, donde los propios demócratas se juegan su futuro. Y es que el extremismo de Mamdani genera rechazo en los sectores moderados, que ven en sus promesas de corte comunista la ruina de Nueva York.

Mamdani vs Cuomo en el mercado de apuestas

Si bien el voto anticipado comenzó el sábado, la fecha oficial para las elecciones a la alcaldía de Nueva York es el próximo 4 de noviembre. Eso no indica que haya cesado la presión sobre la candidatura republicana de Sliwa para que abandone la carrera y sus votos se redirijan a Cuomo. De hecho, un reporte de Fox News revela que, entre quienes lo instan a desistir, se encuentra «el empresario multimillonario y presentador de radio conservador John Catsimatidis, un destacado republicano de la ciudad de Nueva York y aliado del presidente Donald Trump».

Por ahora el candidato republicano se niega a declinar su postulación. Pero la encuesta realizada por la Universidad de Suffolk también indica que los votantes de Sliwa –cuando se les dio una segunda opción– prefirieron a Cuomo sobre Mamdani por 36 % contra 2 %. Es decir, si el republicano se aparta de la carrera, su intención de voto podría ayudar a Cuomo a superar a su rival. En paralelo, las predicciones de Polymarket, el mayor mercado de apuestas online en Estados Unidos, dan hasta el momento 96 % de probabilidad de triunfo a Mamdani.

Cuenta regresiva en Nueva York

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, si es elegido, se convertiría en el primer alcalde musulmán. Su militancia en el grupo Democratic Socialists of America (DSA) –pro Hamás y defensor de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro– termina por dibujar su perfil extremista.

Recientemente, Mamdani recibió críticas de la congresista María Elvira Salazar por evitar llamar dictadores tanto a Nicolás Maduro como a Miguel Díaz-Canel, de Cuba. “No está confundido, es cómplice y quiere traer la miseria de La Habana y Caracas a Estados Unidos», dijo Salazar luego de que el candidato comunista por el Partido Demócrata dijera en una entrevista que «no ha pensado» en ese tema.

Mientras tanto, circulan cifras alarmantes sobre sus promesas de campaña. Por ejemplo, admitió que a Nueva York le costará más de 700 millones de dólares anuales garantizar el transporte gratuito en autobuses. El candidato comunista apela a argumentos utópicos como “reducir las agresiones a los conductores de autobús” o generar «impactos ambientales, ya que menos neoyorquinos conducirían su propio vehículo o tomarían un taxi y, en su lugar, subirían al autobús”. Lo que Mamdani pretende ignorar es el déficit que esto va a generar en el presupuesto de la ciudad y que esa gratuidad le terminará constando caro a los neoyorquinos cuando el servicio desmejore por falta de recursos.