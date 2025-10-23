Andrew Cuomo y Eric Adams decidieron cerrar filas frente a la candidatura del comunista Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York. Los demócratas sellaron esta alianza con una fotografía juntos, tomada luego de un debate televisado, donde el principal adversario político de ambos mencionó varias propuestas irracionales en caso de ganar las elecciones. Por ejemplo, que expertos en salud mental —no la policía— sean quienes respondan a posibles llamadas sobre esquizofrénicos en condición de calle que causen problemas en la vía pública.

Ambos quieren frenar la popularidad de Mamdani por medio de la postulación de Cuomo, que se presenta como independiente. Por eso, activaron una campaña juntos como «demócratas» y pidieron «rechazar el socialismo» que promueve este candidato. La urgencia es total en las filas del partido antes de las elecciones el próximo 4 de noviembre, especialmente entre moderados, que ven al político de 33 años encabezar las encuestas con 43,2 % de preferencia versus 28,9 % de Cuomo y 19,4 % para el republicano Curtis Sliwa, indica un sondeo de AARP y Gotham Polling.

Es decir, ni siquiera los demócratas están dispuestos a aceptar las propuestas extremistas de Mamdani, un musulmán de 33 años que se define como socialista y que trae bajo el brazo ideas como el control de alquileres, gratuidad del transporte público o la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria, que desplazaría el papel de la policía. Lejos de reconocer que se trata de medidas utópicas ya que —entre varias consecuencias— acabará con la oferta de alquileres a costa de los neoyorquinos, Mamdani continúa con su discurso populista. A él lo respaldan los senadores izquierdistas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortéz.

No better way to celebrate winning tonight’s debate than making it to the @nyknicks game in time for the 2nd half pic.twitter.com/6DG5SVG9CB — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) October 23, 2025

¿Nueva York será un bastión comunista?

Hace casi dos meses surgían versiones de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, podría tomar papel en la contienda electoral al ofrecer un puesto dentro de su Administración tanto a Eric Adams como a Curtis Sliwa para despejar el camino a Cuomo entre los votantes. Esto no ocurrió, pero las encuestas aún mencionan que si el candidato republicano se retira, Andrew Cuomo quedaría a solo cuatro puntos de Mamdani, quedando 40,7 % frente a 44,6 %, agrega el mencionado sondeo.

Lo que ocurra en Nueva York en términos políticos impactará al resto del país al ser un centro financiero, cultural y mediático. Además, si Mamdani gana la alcaldía, podría abrir mayor espacio a movimientos progresistas en la ciudad, sumado a posturas que podrían desafiar al gobierno federal en temas como migración o colaboración con autoridades. Eso explica la postura de Trump respecto a un posible bloqueo de fondos, debido a las «falsas promesas comunistas», del candidato.

Por otro lado, distintos análisis mencionan que sea cual sea el resultado, influirá en la narrativa de las próximas elecciones nacionales presidenciales de 2028. En otras palabras, si la izquierda dirige Nueva York, los demócratas podrían argumentar que su agenda tiene viabilidad electoral.

Mamdani, un «anti policía y anti negocios»

Ante la posibilidad de que Nueva York se convierta en una ciudad socialista, Adams y Cuomo unen fuerzas. «Los hermanos se pelean. Pero cuando atacan a las familias, los hermanos se unen. Estoy luchando por la familia de Nueva York. Por eso estoy aquí para apoyar a Andrew Cuomo», dijo Adams, quien renunció el mes pasado a su reelección, a la que optaba de forma independiente.

Por su parte, Cuomo recordó que tanto él como Adams son «demócratas» y denunció que la campaña electoral del favorito a la alcaldía está enraizada en la «división» y que sus políticas son anti policía y anti negocios, lo que conllevará «menos ingresos» para la ciudad.