El ministerio de Igualdad de España, actualmente dirigido por la socialista Ana Redondo, publicó una nueva campaña publicitaria contra el consumo de pornografía en jóvenes. La cartera no solamente busca responsabilizar «a la extrema derecha» por la tendencia de menores que ven contenido para adultos, sino que el mensaje difundido a través de los distintos spots es erróneo y desatinado.

En uno de estos videos, un joven se compara con un actor que ve a través de la pantalla de su computadora mientras piensa frases como: «El tío está mamadísimo», para referirse a su estado físico. Acto seguido, el adolescente comienza a hacer flexiones dentro de su habitación. El spot cierra con el texto, «consumir porno puede provocar frustración y complejos». Es decir, no solo se banaliza y se critica el hecho de hacer deporte —que tiene comprobados beneficios para la salud—, también se pretende mostrar a los menores de edad sin capacidad de criterio ante el contenido que consumen, haciéndolos susceptibles a cánones estéticos, pero ajenos a la tergiversación sexual.

«Necesitamos poner límites a esa deformación, sobre todo, además, cuando no hay una formación afectivo-sexual suficiente en muchas comunidades autónomas y en muchos centros, precisamente porque también la extrema derecha y el negacionismo hace que esta educación afectivo-sexual se entienda y se ha querido explicar como ideológica», dijo irónicamente Redondo en el lanzamiento de la campaña «Porno. Por no hablar». El gobierno de Pedro Sánchez no reveló cuánto dinero cuesta a los contribuyentes esta nueva iniciativa, pero el año pasado se destinaron 3,2 millones de euros (más de 3,7 millones de dólares) para una acción similar, según el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2024.

La última campaña del Ministerio de Igualdad contra la pornografía.pic.twitter.com/EFnugQF7n1 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 22, 2025

La fracasada agenda feminista del Gobierno español

En otro video, una adolescente duda sobre prácticas sexuales que, para su pareja, son normales. «El consumo de porno normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina», explica el spot. Así, con esta campaña el ministerio de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez continúa con sus errores al utilizar como piedra angular del mensaje la agenda ideológica progresista, tal como ocurría cuando lo dirigía Irene Montero, cuya gestión acumuló varios escándalos y cero logros.

Este enfoque en las distintas campañas publicitarias y leyes ha terminado beneficiando a abusadores sexuales. Por otro lado, durante su gestión Montero también incurría en comentarios absurdos como que los niños pueden mantener relaciones sexuales «con quien les dé la gana» siempre que haya consentimiento.

El resultado es que los tintes ideológicos impresos de este ministerio solo reportan desaciertos. La prueba está en el aumento de 276 % de las agresiones sexuales con penetración desde que Sánchez, denominado «feminista», llegó a La Moncloa, según una investigación del portal OkDiario. Adicionalmente, en el segundo trimestre de este 2025 «las denuncias subieron 2,69 % hasta las 51897, las víctimas han crecido un 3,41 % hasta las 47710, y las víctimas mortales han pasado de 12 a 27», revela un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Volviendo a los videos del Ministerio de Igualdad, donde el Estado pretende imprimir una agenda ideológica sobre la vida íntima de los ciudadanos, se volvieron una pieza habitual para la gestión del izquierdista PSOE. Hace dos años, con motivo del 8 de marzo, difundieron un corto que pretendió provocar al conservadurismo español retratando mujeres en escenas sexuales.