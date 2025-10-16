El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, insiste en presionar al ámbito del deporte juvenil en el estado para que atletas varones identificados como transgénero compitan contra mujeres biológicas. Por eso firmó esta semana la ley “Youth Sports for All Act” (AB 749), la cual se aplicará mediante una comisión que estudiará «desigualdades», considerando factores como raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, ingreso económico o ubicación geográfica.

Además, utilizará fondos estatales para financiar los estudios; es decir, dinero de los contribuyentes, a pesar de que cada vez es mayor el descontento de los californianos con las políticas progresistas que buscan imponer la ideología de género en menores de edad. Por otro lado, esta ley llega en medio de una gran controversia por la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, lo que contrasta con el hecho de que la identificación transgénero está disminuyendo entre los estudiantes estadounidenses.

En California –a diferencia de lo que ocurre a nivel federal desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca– aún existen políticas que permiten que personas que nacieron biológicamente como varones compitan en categorías femeninas si declaran que son «trans». Sin embargo, 17 distritos escolares, enumerados por Fox News, han aprobado resoluciones que se oponen a esas políticas, argumentando desventajas para las deportistas mujeres. Este creciente rechazo parece no importar a Gavin Newsom.

Atletas se rehúsan a competir contra hombres biológicos

Debido a sus aspiraciones presidenciales, Newsom insiste en ir en sentido contrario a la agenda conservadora. El gobernador demócrata no toma en cuenta que desde la Administración Trump se expulsó la ideología woke de las instituciones gubernamentales e incluso de los próximos Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El efecto de la presión de Newsom ha sido el contrario. Las atletas se niegan a competir con varones biológicos, tal como ocurrió en la escuela Stone Ridge Christian School, ubicada en Merced, California. El equipo de voleibol femenino cedió ante un partido de semifinales porque descubrieron que el equipo contrario, San Francisco Waldorf, tenía como atleta a un hombre biológico que se identificaba como «mujer trans».

En un comunicado interno a las familias, la escuela dijo que esta decisión fue “dolorosa”, pero que su prioridad era “cuidar la salud y seguridad de nuestras atletas”. Esto llamó la atención de Riley Gaines, exnadadora universitaria, crítica de la aceptación de atletas trans en deportes femeninos, quien viajó a Merced para apoyar a las jugadoras.

Menos jóvenes se identifican como «trans» en EEUU

Ir contra la corriente podría ser inútil para los intereses del gobernador progresista de California. Si bien sus iniciativas están dirigidas a los deportes escolares, un nuevo estudio demuestra que una vez llegados a la universidad, los jóvenes en Estados Unidos se están identificando cada vez menos como «transgénero».

Según el reporte titulado “El declive de la identidad trans y queer entre los jóvenes estadounidenses”, realizado por Eric Kaufmann, profesor de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, el porcentaje de estudiantes universitarios que se identifica como transgénero cayó de 6,8 % en 2023 a 3,6 % en 2025. En otras palabras, la tendencia se redujo casi a la mitad desde que alcanzó su punto máximo en 2023. La conclusión es que “las identidades trans, queer y bisexuales están en rápido declive entre los jóvenes estadounidenses educados”.

La misma tendencia se encontró en la Universidad de Brown, de acuerdo con una nota del Washington Examiner, donde 5 % de los estudiantes dijo que era no binario en 2023, pero solo 2,6 % lo hizo dos años después.