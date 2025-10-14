Falta menos de un año para que inicie la Copa Mundial de fútbol, con tres países seleccionados como sedes: Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido está planificado para el 11 de junio de 2026. Un total de 48 selecciones disputarán el torneo en más de 100 encuentros. Sin embargo, varios de estos partidos podrían ser cancelados, según declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo y considero que hay condiciones inseguras, llamaría a [Gianni Infantino], el director de la FIFA”, dijo el mandatario republicano desde el Salón Oval de la Casa Blanca, refiriéndose a la ciudad de Boston, en Massachusetts. Y es que de no haber correcciones en las políticas locales de las autoridades demócratas, la agenda del mundial de fútbol tendrá cambios de último minuto.

Es decir, la Copa Mundial de fútbol toma un tinte político en Estados Unidos debido a que la agenda demócrata podría comprometer la seguridad del evento. Si bien es cierto que el mandatario republicano no tiene autoridad para hacer cambios en las sedes, indicó que se lo pediría a Infantino, presidente de la FIFA. Minutos después, la advertencia fue redirigida a Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, promotor de la agenda progresista y uno de los posibles prospectos de su partido para postularse a la Presidencia en las elecciones de 2028.

¿Qué está pasando en Boston?

A la ciudad de Boston la dirige la alcaldesa demócrata Michelle Wu, quien promueve la defensa de los migrantes indocumentados y es partidaria de reducir la cooperación de la policía local con agentes federales de inmigración (ICE) invocando una legislación conocida como Boston Trust Act, bajo la cual estas personas pueden acudir a servicios públicos sin ser deportados.

Eso genera roces con la Administración Trump, que en el año fiscal 2025 logró un descenso histórico en las detenciones de migrantes irregulares en la frontera sur, según los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El contraste es evidente en comparación con el pasado Gobierno demócrata de Joe Biden y su política de fronteras abiertas. Tal parece que la alcaldesa de Boston insiste en mantener la misma línea.

El resultado es que el Gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia (DOJ), demandó a la municipalidad de Boston alegando que las políticas de ciudad santuario “obstruyen” la aplicación de las leyes federales de inmigración. Además, datos oficiales reflejan que el hurto en tiendas y otros delitos similares totalizaron 4185 incidentes en lo que va de año, un aumento de casi 23 % con respecto al promedio registrado en los últimos cinco años en la ciudad. La suma de todos estos factores fue lo que provocó la respuesta del presidente republicano, con las posibles repercusiones en el ámbito deportivo que afectarían los siete partidos a realizarse en el Gillette Stadium de Foxborough.

Los Juegos Olímpicos podrían no celebrarse en Los Ángeles

No menos importante es la mención a la gestión del gobernador de California, Gavin Newsom, y lo que podría significar, estando prevista la celebración de los próximos Juegos Olímpicos en este estado. «Si pensara que Los Ángeles no va a estar bien preparado, lo trasladaría a otro lugar si fuera necesario», dijo Trump.

Con Newsom las diferencias son mayores. El gobernador no solo persigue desde hace tiempo la candidatura de su partido a la Presidencia de Estados Unidos sino que además Trump lo responsabilizó en enero de bloquear en el año 2020 una orden para redirigir millones de galones de agua al sur de California y así abordar los problemas que las sequías traían a los agricultores.

Como consecuencia indirecta, en enero de este año fuertes incendios arrasaron más de 23000 hectáreas, provocaron 31 muertes confirmadas en el condado de Los Ángeles y más de 200.000 personas evacuadas.