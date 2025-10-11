José Jerí, el nuevo presidente de Perú, tras la destitución aprobada por el Congreso de Dina Boluarte, comenzó su agenda de gobierno. Por medio de una reunión con la presidente del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal general interino, Tomás Gálvez; y el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ratificó acuerdos para obtener «una respuesta más eficiente y articulada frente a la criminalidad».

Y es que la razón de la destitución de Boluarte fue precisamente la «permanente incapacidad moral» para enfrentar el auge de la criminalidad a escala nacional. Por ende, Jerí busca ir en dirección opuesta, convocando a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para planificar «acciones coordinadas y efectivas». Sin embargo, las cuentas con contenido para adultos que presuntamente seguía en redes sociales y sus polémicos mensajes publicados en X, opacan las acciones del mandatario para dirigir al país.

Hasta hace pocas semanas el ahora presidente de Perú estaba siendo investigado por una denuncia de violación sexual que la Fiscalía archivó supuesta por falta de pruebas. Una mujer acusó a Jerí de atacarla sexualmente en una reunión social a la que acudió el entonces legislador el 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta, al noreste de Lima. Aunque este niega la acusaciones, ha resultado inevitable que en redes sociales se mencionen conexiones del supuesto delito con los gustos del actual presidente de Perú.

Los turbios mensajes de Jerí en X

A medida que pasan las horas, más frases polémicas de José Jerí van apareciendo en capturas de pantalla e incluso una web dedicada solamente a recopilarlas. «Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras! Son un encantoooo!», se lee en un mensaje que publicó en febrero del año 2013. En otra cita del año 2015 afirma que «nadie puede con una mujer inteligente y atractiva aun así sea la seguridad del congreso», posiblemente en referencia a trabajadoras del hemiciclo. A esta se suman que «el sexo hace que se produzcan nuevas neuronas».

El actual mandatario termina recibiendo apodos sobre esta conducta a la cual no se ha referido públicamente, y que es poco probable que haga. La razón es que apenas asumió el poder, dejó de seguir varias cuentas en Instagram, allí estaría la de Brazzers, una productora de películas para adultos.

Tampoco queda allí. Antes de que la denuncia por violación sexual fuera archivada, el Juzgado Civil de Canta le ordenó cumplir un tratamiento psicológico por «impulsividad y conducta sexual patológica», tras analizar un informe psicológico. No obstante, el parlamentario no asistió, por lo cual ahora es investigado por desobediencia a la autoridad.

Jerí visita cárceles y Boluarte reaparece

Mientras los peruanos exigen respuesta por las conductas turbias de Jerí, este participó en horas de la madrugada en un operativo realizado en varias cárceles del país. Según el reporte de la Presidencia, «se intervinieron las cárceles Lurigancho (Lima), Trujillo (norte del país) y Challapalca (sur del país), a fin de golpear al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios». El Instituto Nacional Penitenciario, (INPE) aseguró que continuarán con estos operativos.

En paralelo, Dina Boluarte reapareció luego de su destitución. Le deseó «todos los éxitos» a José Jerí. Pero está pendiente la evaluación de un juez de la Corte Nacional de Justicia, quien determinará si se ordena la de prohibición de salida del país frente a la posibilidad de que abandone Perú o se asile en alguna embajada extranjera.