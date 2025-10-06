El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvieron este lunes su primera llamada telefónica desde que el mandatario republicano volvió a la Casa Blanca. La conversación duró 30 minutos, según el comunicado oficial de Planalto, y el principal tema fue el relacionado con los aranceles de hasta 50 % impuestos a los productos que se importan desde el país sudamericano, así como las sanciones en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

El breve intercambio entre Lula da Silva y Trump ocupa por estas horas las primeras planas de los medios de comunicación en Brasil, que reseñan el «tono amistoso» en el que ambos hablaron, «recordando la buena química observada en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU». No obstante, detrás está la alta probabilidad de que el mandatario socialista estuviera buscando proyectar cierta fortaleza mediática frente a su par estadounidense con este primer acercamiento.

Lula y Trump coincidieron en la pasada Asamblea General de la ONU. Posiblemente ese fugaz saludo fue el preámbulo para esta llamada telefónica que el gobierno socialista y el propio Lula difunden como un gran logro. En contraste, el presidente republicano publicó un mensaje en su red Truth Social, donde si bien destacó la «muy buena» conversación con su homólogo brasileño sin descartar la posibilidad de reunirse personalmente, la importancia que le dio la Casa Blanca fue mucho menor.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Oct 06, 2025, 12:36 PM ET ) This morning, I had a very good telephone call with President Lula, of Brazil. We discussed many things, but it was mostly focused on the Economy, and Trade, between our two Countries. We… pic.twitter.com/abzvcK9mtX — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) October 6, 2025

Lula quiere imponer condiciones a Trump

Lula da Silva también publicó un mensaje en X, aunque en un tono diferente. Aseguró que Trump fue quien lo llamó y él aprovechó para recordarle que Brasil «es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en bienes y servicios». Además, agregó que solicitó al presidente Trump «que retire el arancel de 40 % sobre productos nacionales y las medidas restrictivas aplicadas contra funcionarios brasileños».

El presidente Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar las negociaciones. Del lado brasileño, los encargados para tal fin serán el vicepresidente Geraldo Alckmin; el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. Queda pendiente el tema de la reunión presencial entre los mandatarios, que aún no tiene lugar ni fecha.

Por los momentos, se sabe que Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebrará el próximo 26 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia. Como segunda opción está reunirse durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), planificada para noviembre en la ciudad de Belém, Brasil.

Por qué Lula evade ir a la Casa Blanca

El presidente de Brasil también «se ofreció a viajar a Estados Unidos». Sin embargo, esto apenas figuró como la tercera opción para un posible encuentro. En los últimos meses, mandatarios como Volodímir Zelenski, de Ucrania, o Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía, han sido increpados por Trump en el Salón Oval. Al primero, lo cuestionó por la ayuda financiera de EEUU para hacer frente a la invasión rusa. Sobre el segundo, afirmó ante las cámaras que «sabe más que nadie sobre elecciones amañadas». Por ende, cabe preguntarse, ¿Lula quiere evitar un episodio similar?

Sin una respuesta certera, tanto Lula da Silva como Trump tienen temas pendientes por resolver. Aún se mantienen los aranceles de 50 % sobre los productos brasileños que llegan a EEUU y, no menos importante para el mandatario socialista, es la revocación de visas a miembros de su equipo político, así como las sanciones financieras impuestas por Trump contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Estas medidas llegaron como represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que el propio Trump calificó como «cacería de brujas».