A Luis Arce le quedan pocos días como presidente de Bolivia. El próximo 8 de noviembre deberá entregar el cargo a su sucesor, cuyo nombre se sabrá luego del balotaje del 19 de octubre. Ante la cuenta regresiva, Arce está preparando el terreno político con un llamado a la agitación pública. Y es que asegura que bajo el próximo gobierno serán «tiempos difíciles», por lo que convocó a «salir a las calles» para «empezar la lucha».

El mandatario izquierdista, aprovechando su alocución en un acto de mujeres indígenas, pronunció estas palabras que causan revuelo en víspera de las elecciones. El país se debate entre dos propuestas: la del senador Rodrigo Paz Pereira y la del expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quienes se medirán en las urnas dentro de poco más de dos semanas. Sin embargo, Arce parece dispuesto a desestabilizar el país luego de dejar el poder con altos niveles de desaprobación y una profunda crisis económica.

Luis Arce está lejos de reconocer los desaciertos de su gestión. Por el contrario, responsabiliza a gobiernos anteriores, liderados por el Movimiento al Socialismo, del cual forma parte. Además, durante su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, concedió una entrevista en la que atribuyó toda la responsabilidad del declive de la izquierda boliviana a su mentor político del cual se distanció, al asegurar que quedaron divididos «por la ambición de Evo Morales, que siempre quiso ser el candidato (presidencial), a pesar de que sabía que, constitucionalmente, no podía serlo”. No hay autocrítica desde el Palacio Quemado.

El presidente del Estado, #LuisArce, dijo ayer en el inicio de un congreso con la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa que con el próximo gobierno serán «tiempos difíciles» y convocó «salir a las calles» para «empezar la lucha». 📹 Facebook Luis Arce pic.twitter.com/FzmUZT2NvQ — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) September 30, 2025



Rodrigo Paz Pereira responde a Luis Arce

El llamado de Luis Arce para salir a las calles recibió una respuesta inmediata de Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC). «Cuando termine su gestión, él (Luis Arce) se irá y no estará en las calles junto al pueblo defendiendo una correcta gestión del país», dijo a un medio local. El también senador pasó al balotaje como favorito luego de que en la primera vuelta obtuviera más de 32 % de los votos frente a 26,9 % de Quiroga. Sin embargo, las encuestas hoy muestran un escenario distinto.

A Rodrigo Paz Pereira se le tilda de Caballo de Troya del izquierdismo boliviano por nexos que ha tenido con esta agenda política a lo largo de su carrera. Aunque se presenta como un outsider, apenas culminó la primera vuelta y se dio a conocer el resultado, salieron a la luz fotos y un video en compañía de Evo Morales en actos proselitistas, sin mencionar que su curul la ganó siendo parte de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), de centroizquierda, o que su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, formó parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En lo que respecta al expresidente y hoy candidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga, su línea ideológica está inclinada al conservadurismo y al libre mercado. En ese sentido, aseguró que de ganar el balotaje, invitará a su investidura en representación de Venezuela a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, a quién llamó «narcocriminal».

🔵#GrupoFides | #ANF Rodrigo Paz sobre las declaraciones del presidente Luis Arce que llamó a la lucha en las calles contra el próximo gobierno: «Cuando termine su gestión, él (Luis Arce) se irá y no estará en las calles junto al pueblo defendiendo una correcta gestión del país». pic.twitter.com/fCqGgqjL15 — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) September 30, 2025



Sea quien sea el ganador, Luis Arce adelantó sus intenciones desestabilizadoras contra su sucesor en sus últimos días como presidente. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, arremetió contra la Administración estadounidense de Donald Trump al acusarlo de querer «robar los recursos naturales» para «beneficio de una burguesía imperial». Según el mandatario masista, esa es la razón por la que EEUU quiere intervenir Venezuela, e «intentar reconquistar el control de América Latina y el Caribe sobre la base de minar la democracia liberal, impulsar la militarización y emplear otras prácticas colonialistas». Pero todo esto obviando las acusaciones de narcotráfico por parte de la justicia del país norteamericano contra el régimen venezolano.