La reunión de cientos de generales y almirantes estadounidenses que ocurrirá en Estados Unidos, tras la convocatoria del secretario de Guerra, Pete Hegseth, sigue generando preguntas debido a que su propósito se mantiene en secreto. Será un evento al que asistirán alrededor de 800 militares de alto rango repartidos por Estados Unidos y docenas de otros países, según los reportes de la prensa local.

Además, el presidente Donald Trump confirmó hace pocas horas que tiene pensado asistir, por lo que el Pentágono está haciendo ajustes en la seguridad de la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia. Aún así, el mandatario tampoco reveló demasiado sobre qué pasará en esas instalaciones. Tan solo dijo a NBC News que “es una reunión muy agradable hablando de lo bien que nos va militarmente, de muchas cosas buenas y positivas. Es solo un buen mensaje”.

Considerando que la reunión convoca a los principales líderes militares de la mayor potencia mundial, hay quienes dudan de que solo vayan a conversar «de lo bien que les va militarmente». Y es que Estados Unidos tiene relación con varios conflictos mundiales en pleno desarrollo. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual ha buscado mediar; o que también está cerrando filas con Israel tras la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. De forma más directa, Washington mantiene activa una operación contra el narcotráfico internacional en aguas del Caribe, liderado, en palabras de la Administración republicana, por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Tres hipótesis sobre la reunión militar secreta

La invitación a esta reunión secreta enviada a los altos mandos militares «no ofrecía ninguna razón declarada», pero circula la versión de que Hegseth podría anunciar recortes masivos «para reducir el cuerpo de oficiales generales», menciona un reporte de Fox News. Esto estaría relacionado al objetivo del secretario de Guerra para disminuir en 20 % el cuerpo de oficiales generales.

Otros creen que podría «presagiar reducciones en la postura de las fuerzas estadounidenses en Europa y Medio Oriente, consistente con una estrategia de defensa nacional esperada que priorice la defensa nacional después de años de énfasis en el Indo-Pacífico y China», agrega.

Informes adicionales sugieren una tercera hipótesis: que Hegseth tiene la intención de utilizar la reunión «para enfatizar su ‘ética guerrera’, que según fuentes de defensa podría ser una forma de recordar a los comandantes su deber de permanecer apolíticos y reafirmar su autoridad personal sobre la fuerza».

Piden revelar costos de la movilización militar

Lo cierto es que no hay plena certeza del propósito de esta reunión secreta de altos mandos militares, pero su magnitud sugiere que las decisiones que allí se anuncien, serán trascendentales para Estados Unidos y los países con los cuales mantiene relaciones estratégicas. Es algo que los representantes políticos del Partido Demócrata también observan.

El senador por ese partido, Tammy Duckworth, envió una nota al Pentágono solicitando detalles sobre el costo de transportar oficiales en avión con tan poca antelación. También preguntó qué cuentas cubrirían los costos, si los viajes de regreso podrían verse interrumpidos por un posible cierre del gobierno y si un análisis de costo-beneficio precedió a la decisión de reunirse en persona. Hasta ahora, se desconoce si consiguió respuesta.