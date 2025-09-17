Cuba está sumida en una crisis sin fin: la isla cumplió doce meses de crisis energética total, la población muere de hambre, el sistema de salud público está destruido y el combustible escasea. Sin embargo, el régimen castrista continúa sin asumir su responsabilidad. A pesar de que se excusa asegurando que la situación es provocada por el «bloqueo» de Estados Unidos, este sigue comprando a la nación americana grandes cantidades de alimentos como leche, pollo, café, arroz o huevos. Nada de eso llega al ciudadano de a pie.

Algo similar ocurre con el petróleo mexicano. La estatal Pemex envía más cargamentos de crudo y derivados bajo una turbia alianza comercial de la que se desconocen mayores detalles. Es decir, el Gobierno de Claudia Sheinbaum envió cargamentos valorados en 5300 millones de pesos mexicanos (289 millones de dólares) durante el primer semestre de 2025, frente a 5000 millones de pesos mexicanos (272 millones de dólares) enviados en el mismo periodo de 2024, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, según un informe de la compañía presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El documento, al que accedió El Universal, fue presentado este mes ante la SEC debido a que Pemex está obligada como empresa cotizante. Y es que la variación se debe al crudo, cuyos envíos a Cuba se incrementaron un 2,8% en volumen. En otras palabras, la cifra pasó «de 17400 barriles diarios, sobre todo de crudo en la primera mitad de 2024, a 17900 barriles en el mismo lapso de este año». Posiblemente el dato más llamativo es que, mientras las ventas de hidrocarburos a otros países disminuyen, «las destinadas a Cuba aumentan».

Pemex, endeudada pero servil al castrismo

Pemex creó en julio de 2023 la filial Gasolinas del Bienestar SA para enviar el petróleo a Cuba. Pero informes independientes afirman que, aunque oficialmente se califican como ventas, podrían tener condiciones favorables para la dictadura de Miguel Díaz-Canel, lo que en la práctica los asemejaría a donaciones o ventas subsidiadas. También hay reportes de que la filial ha acumulado pérdidas y deudas, lo cual sugiere que los términos bajo los cuales se realiza la operación, no son una transacción meramente comercial.

Sheinbaum dice los envíos de crudo a Cuba obedecen a «razones humanitarias». Aunque tal como indicó una investigación de Diario de Cuba a inicios de este año, lo cierto es que «no se conoce que La Habana pague por los cargamentos de combustible, mientras que la factura petrolera cubana se suma a los números rojos de Pemex, la petrolera estatal más endeudada del planeta».

Solamente al 30 de junio de 2025, la deuda financiera de Pemex (bruta) era de 1866 billones de pesos mexicanos. Eso equivale aproximadamente a 98800 millones de dólares, indicó el portal Milenio. Si bien se redujo 5,7% respecto al año anterior, la situación de la petrolera continúa siendo alarmante. Respecto a proveedores y contratistas, al cierre del segundo trimestre de 2025, Pemex les debía en tota 430540 millones de pesos (más de 23000 millones de dólares).

Aún así, todo lo anterior se queda corto con estimaciones hechas por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Hace un mes esta aseguró que solamente de mayo a junio de este año, es decir, un mes, desde el país norteamericano salieron 39 embarques de hidrocarburos con un valor superior a 850 millones de dólares (unos 16000 mil millones de pesos) a la isla.