El violento desenlace de la Vuelta Ciclista a España no sirvió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, matizara su radical retórica anti Israel. Por el contrario, luego del trágico incidente en Madrid, donde manifestantes pro Palestina obligaron a interrumpir el evento, el mandatario socialista emitió nuevas declaraciones para repetir su «profunda admiración y respeto» por estas personas, simpatizantes de la agenda ideológica de izquierda.

Sánchez incluso opta por elevar la apuesta, al declarar que Israel debe quedar excluido de toda competencia internacional. El exhorto llegó a instancias ministeriales y a la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), a servicio del Estado, los cuales ahora amenazan con retirarse el festival Eurovisión si hay participación israelí en la próxima edición, planificada para mayo de 2026 en Viena, Austria.

La propuesta será presentada por el presidente de RTVE, José Pablo López, ante el Consejo de Administración de la Corporación pública. A su vez, la decisión está respaldada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ambos, lejos de condenar lo ocurrido en el pasado evento deportivo, excusan el episodio, así como el hecho de que 22 personas resultaron heridas, de acuerdo con el balance oficial. En sus declaraciones, Urtasun dijo que los ciudadanos movilizados este domingo en Madrid enviaron un «gran mensaje».

España, gran perdedor de Eurovisión

Que España decida retirarse de Eurovisión no afectaría en gran medida al reconocido festival de música. El país no gana desde el año 1969, mientras que en las últimas ediciones no ha pasado de la posición número 17 entre entre la veintena de participantes. En el año 2023 quedó justamente en ese lugar. Luego, en 2024, apenas ocupó el 22° lugar y en la última edición, de este año, se ubicó en el 24° de 26 participantes.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez alienta un boicot contra un evento cultural por razones políticas. Así, convertiría a España en el quinto país en retirarse de Eurovisión tras Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Este grupo prefiere ignorar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que remarca que todos los miembros de son elegibles para competir y eso incluye a Israel. La instancia ha recordado que es un evento cultural, “apolítico”, y que no es una competencia entre gobiernos, sino entre emisoras de servicio público.

De todas formas, opositores al Gobierno de Pedro Sánchez ven la decisión como algo acertado. No por ser un gesto antisemita, sino porque se estaría frenando el despilfarro de recursos públicos. El motivo es que los gastos corren a cargo de RTVE con dinero que proviene del presupuesto general de la corporación, y por tanto del Estado. En 2024, Nebulossa fue el dúo encargado de representar a España con un gasto que superó los 595.000 euros. En 2025, con la cantante Melody, el monto fue de unos 795.000 euros, según estimaciones de medios independientes.

Reclamo de Israel contra Pedro Sánchez

Desde Jerusalén observan la actitud del Gobierno español, enfocado en hablar de un «genocidio» en Gaza e ignorando los asesinatos contra judíos a manos del grupo terrorista Hamás. Para condenar esta actitud, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó el saboteo contra la Vuelta Ciclista por parte de «una turba propalestina», con «el apoyo y los ánimos del presidente español».

«Esto es una normalización de la violencia política por el presidente español y sus ministros», afirmó en una comparecencia en Jerusalén junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.