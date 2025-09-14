La Vuelta Ciclista a España, una de las tres grandes competiciones del ciclismo mundial, culminó violentamente en Madrid, la capital del país europeo. El evento fue suspendido en su última etapa porque cientos de manifestantes cortaron varios tramos del recorrido, tumbaron el perímetro que protegía a los deportistas y se enfrentaron contra la Policía lanzando objetos. Según datos oficiales, al menos 22 agentes de la Policía Nacional y un Guardia Civil resultaron heridos, mientras que dos personas quedaron detenidas.

La bandera de Palestina ondeaba entre los manifestantes contra la participación de un equipo israelí en la competencia. Las críticas tras el incidente apuntan contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por declaraciones, horas antes, donde expresó su «reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina».

Y es que bajo el Gobierno español liderado por Sánchez, la retórica anti israelí ha proliferado en España, en parte debido a la actitud que toman desde La Moncloa. Hace menos de cinco días, el mandatario anunció un paquete de nueve medidas contra Israel por lo que calificó de «genocidio» en Gaza, obviando de esta manera la responsabilidad del grupo terrorista Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, donde murieron una 1200 personas y fueron secuestrados alrededor de 250 rehenes. Esta es la razón que desencadenó la masiva ofensiva militar israelí.

Por primera vez en España los agentes Antidisturbios salen a la calle con los políticos que les dirigen abiertamente alienados con los delincuentes. Que se haya suspendido la Vuelta ciclista nos convierte en un Estado fallido pero hoy Madrid era una ratonera para los ciclistas y… pic.twitter.com/B6vJOGpbS8 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 14, 2025

Gobierno español justifica a los violentos

Que un evento como este —de la talla del Tour de Francia y el Giro de Italia— haya sido suspendido por las agresiones de manifestantes, seguidores de la agenda ideológica de izquierda, despierta críticas desde el sector conservador. Por ejemplo, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó un mensaje en la red social X para responsabilizar al mandatario socialista. «Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión», escribió.

Sin embargo, desde el Gobierno socialista justifican lo ocurrido. «En Madrid, en los últimos meses no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista», dijo Francisco Martín, delegado de Gobierno de la capital española.

A los radicalistas, quienes obligaron a suspender la Vuelta Ciclista a España, los acompañaron Irene Montero, exministra de Igualda e Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Esta última incluso no dudó en celebrar el redes sociales la cancelación del evento deportivo.

🇪🇸 | El histerismo de Irene Montero animando a los terroristas de Antifa a parar la Vuelta. pic.twitter.com/umrdBD9S7w — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 14, 2025

La Policía afirma que el despliegue fue «insuficiente»

Al trágico incidente se suma la denuncia de los cuerpos policiales, los cuales actuaron para contener las agresiones. Fue el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el que aseguró a través de un comunicado, que el dispositivo de seguridad fue «totalmente insuficiente» y que «se ha atado a los Policías Nacionales de pies y manos». En condiciones normales, subrayan, «la Vuelta nunca se hubiera cortado».

Responsabilizan al Ministerio de Interior por la falta de recursos y a Pedro Sánchez por «alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España».

Debido a la suspensión de la etapa final por los disturbios en Madrid, la organización de la Vuelta a España 2025 improvisó una breve ceremonia de premiación privada, sin público ni transmisión oficial, lejos del lugar donde debía finalizar la carrera. El ciclista danés Jonas Vingegaard fue confirmado como ganador. Lideraba la clasificación general desde días antes, por lo que su victoria no estaba en duda.