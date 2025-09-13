Tyler Robinson, el joven de 22 años y potencial sospechoso del asesinato del influencer conservador, Charlie Kirk, vivía con una pareja transgénero que estaba en proceso de transición de hombre a mujer, asegura una fuente policial que declaró al portal estadounidense, New York Post.

Esa persona estaría cooperando con el FBI en la investigación. Sin embargo, se desconoce su identidad. De lo que sí tienen certeza las autoridades, es que hubo intercambios de mensajes de texto entre Robinson y dicha pareja, material que ha resultado útil para reconstruir los hechos, cuyo desenlace fue el asesinato del también activista mientras ofrecía una charla en un campus universitario de Utah.

Aunque la exclusiva menciona a un hombre llamado Lance Twiggs, de 22 años, y quien vive con Robinson, Twiggs solo ha sido señalado en algunos medios como un “roommate” que colaboró en la investigación. Aún así, no hay confirmación oficial de que sea la “pareja” transgénero mencionada, ni de que esa relación sea romántica. Mientras se aclaran los detalles alrededor del crimen, la esposa de Kirk envió un mensaje que se ha difundido ampliamente en las redes sociales, y donde se le ve dando el último adiós a su pareja, ex aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, anunció que TPUSA no cancelará sus giras universitarias: “La voz de mi esposo seguirá sonando, y más fuerte que nunca”.

Homenajes dentro y fuera de EEUU

El asesinato de Charlie Kirk no solo causa conmoción en Estados Unidos. Países como Corea del Sur, Inglaterra o Alemania se han convertido en escenario de concentraciones para homenajear al influencer, quien se dedicaba a contrarrestar la retórica progresista, la cual defiende temas como las terapias hormonales en menores buscando un cambio de género, la desfinanciación de la policía o la política de fronteras abiertas.

Solamente en Londres se congregaron miles de personas, quienes aprovecharon de hacer un minuto de silencio por su muerte. En paralelo, a individuos que han celebrado la tragedia dentro de Estados Unidos, se les ha removido de sus cargos. Es el caso de Matthew Dowd, un analista vinculado a la cadena progresista MSNBC por sugerir que el asesinato de Kirk fue motivado por sus ideas.

Otro ejemplo es el de una bombera de Nueva Orleans, quien está siendo investigada después de publicar en redes, y luego eliminar, un comentario en el que calificaba la bala que quitó la vida al activista conservador como «un regalo de Dios». Mensaje de ese estilo, publicados por parte de seguidores de la izquierda en EE. UU., han trascendido en plataformas como TikTok o X, demostrando el grado de intolerancia y violencia por parte de los extremistas.

El funeral del fundador de Turning Point, organización estudiantil que promueve valores conservadores, se realizará el próximo 21 de septiembre en Arizona, con la presencia del presidente republicano. «Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré», dijo a los medios el mandatario.