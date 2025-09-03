La imagen de un alcalde de extrema izquierda gobernando Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, es algo que republicanos y demócratas moderados quieren evitar. En primer lugar, Zohran Mamdani, el candidato socialista a la alcaldía, tiene casi 20 puntos de ventaja sobre Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas, según recientes encuestas. Segundo, Mamdani llega con propuestas como el control del precios de los alquileres, transporte público gratuito y aumentos de impuestos. Políticas propias de la izquierda que han demostrado su inevitable fracaso en otros contextos y sociedades.

De manera que ante la posible elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York el próximo 4 de noviembre, el presidente Donald Trump habría ofrecido a Eric Adams, actual alcalde y candidato a la reelección como independiente, un puesto en la Administración republicana para despejar el camino al exgobernador Andrew Cuomo. El objetivo: evitar divisiones entre los votantes. La misma oferta la habría recibido Curtis Sliwa, candidato republicano.

Es decir, la Casa Blanca tiene como prioridad evitar que el extremista Mamdani resulte ganador en estas elecciones, lo que ha motivado una alianza con los demócratas moderados, que antes era impensada. Adams, aunque tiene inclinación demócrata y viene de militar en ese partido, aplaudió en julio que las medidas de Trump para asegurar la frontera hayan aliviado la crisis migratoria en Nueva York. En enero y mayo también sostuvo reuniones con el mandatario en Mar-a-Lago y la Casa Blanca, calificadas por él como “productivas”. Por ende, no resulta descabellada la propuesta para unir fuerzas contra Mamdani antes del 4 de noviembre.

Así van las encuestas

Luego de darse a conocer la supuesta oferta, el portavoz de Eric Adams negó la información, inicialmente revelada por los diarios The New York Times y New York Post. Mientras que Sliwa admitió que él sí la recibió, pero descartó su retirada: «Solo me interesa un trabajo, que es el de ser elegido alcalde de Nueva York. No me voy a retirar, y punto», dijo al portal The City.

El pasar de los días definirá si se trataba o no de un ofrecimiento formal. Sin embargo, es claro que ni demócratas moderados ni republicanos quieren ver a un alcalde izquierdista gobernando Nueva York. Encuestadoras como American Pulse Research & Polling le dan 37 % de favoritismo a Mamdani sobre 25 % de Cuomo. Otra firma, Gotham Polling & Analytics, registra 42 % frente a 23 %, respectivamente.

Lo cierto es que la cuenta regresiva está en marcha y cada bando político apuesta por su propia victoria. La izquierda radical de EEUU está especialmente interesada en ganar porque la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York abriría el camino a sus aliados con aspiraciones políticas nacionales. Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez podría aprovechar ese impulso para asomar sus aspiraciones presidenciales en 2028.

Adicionalmente, Bernie Sanders, otro socialista, lo acompañará en uno de sus actos proselitistas. «En una época de enorme y creciente desigualdad de ingresos y riqueza, estamos construyendo un fuerte movimiento de base para enfrentarnos a la clase multimillonaria y la codicia corporativa», dijo el senador del ala más izquierdista del Partido Demócrata para ratificar su apoyo a Mamdani, con el que coincide en el nefasto discurso de la lucha de clases.