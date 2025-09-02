Un total de 10 nuevos talleres Luban serán inaugurados en los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Así lo ordenó el dictador chino Xi Jinping en la última cumbre que, como ya se analizó, busca conformar un bloque antioccidental que desafíe la influencia global de Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria.

Inicialmente, estos «Luban Workshops» (nombre en inglés) fueron catalogados por el régimen comunista del gigante asiático como «un programa de formación profesional», pero detrás están las intenciones de facilitar la expansión de su influencia en suelo extranjero. El proyecto, parte de la conocida Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI), tiene un perfil bajo en comparación con otros programas relacionados con grandes infraestructuras, pero su ejecución podría reportar casi el mismo rédito para el comunismo chino.

Los talleres Luban fueron lanzados en 2016 y cuentan con el aval del Ministerio de Educación. El financiamiento y dirección de Pekín permite crear escuelas de formación profesional a través de asociaciones entre instituciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, estudiantes de Indonesia terminan capacitándose en ensamblaje de robots o en entrenamiento sobre cómo operar drones. Un caso, citado por The Washington Post, menciona a un joven de 16 años que tras aprender estos oficios, afirma que la tecnología china «será útil para toda la humanidad». Es decir, mientras la prensa del comunismo chino lo llama «altruismo», en realidad Xi Jinping consigue admiradores y mano de obra en torno a su proyecto político y económico.

Beneficios para cambio del nuevo orden mundial

Hasta marzo de 2024 había 27 talleres activos en 23 países de Europa, Asia y África, según un reporte del medio estatal China Daily. Otro medio al servicio del régimen, People Daily, afirma que el objetivo de los talleres Luban es formar trabajadores de todo el mundo «altamente cualificados, profesionales e innovadores».

Aún así, analistas advierten que los talleres parecen cumplir una función más de soft power que un compromiso real con la creación de empleo local. Y es que más allá de ofrecer capacitación, luego la mayoría de los alumnos son empleados en roles básicos (como mantenimiento o conducción), mientras los empleos técnicos suelen seguir en manos de trabajadores chinos, indica un informe del Asia Society Policy Institute.

Ese hallazgo coincide con el argumento que Dirk van der Kley, investigador de la Universidad Nacional Australiana, dio al portal estadounidense. “Xi Jinping intenta crear un nuevo orden mundial en el que se reduzca el papel de Estados Unidos. En el caso de Luban, que puede brindar beneficios genuinos a los estados receptores, el objetivo subyacente de remodelar el orden mundial no desaparece”.

Soft power con acceso a mano de obra

A los talleres Luban también se les ve como una estrategia para preparar un ecosistema favorable a las empresas chinas. Solamente los 10 nuevos talleres que anunció Xi Jinping, en el marco de la OCS, llegarán a unas 10000 personas, sin mencionar que es un programa activo desde 2016. Para un país que se queda sin mano de obra por el envejecimiento de su población y la baja natalidad, este programa ofrece una alternativa a empresas que buscan expandirse, sin perder fuerza laboral.

Así, China pone en práctica esta iniciativa de soft power que se suma a muchas más. A veces unas más silenciosas que otras, pero juntas, expanden la influencia del comunismo chino y de la Franja y la Ruta, disimuladas bajo supuestas intenciones benevolentes de ayudar a otros países.