La presión internacional hizo efecto sobre la relación que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantiene con el régimen comunista chino, dirigido por Xi Jinping. La razón, es que la gestión del mandatario socialista canceló un acuerdo entre Huawei y Telefónica valorado en unos 10 millones de euros.

Dicho contrato había sido adjudicado a Telefónica para reforzar la infraestructura de fibra óptica pública gestionada por Red.es (RedIRIS) —entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública— e incluía la implementación de equipos de Huawei en dicha red. Pero confiar en la empresa china había provocado alertas previas del Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, hacia La Moncloa.

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez evita admitir que, con esta decisión, reconoce las investigaciones y señalamientos sobre el espionaje de Huawei por parte del comunismo chino. Sin embargo, una portavoz oficial del Ministerio de Defensa dijo al diario El País que cancelan el contrato por “motivos de estrategia digital y autonomía estratégica». Es decir, de acuerdo con esta información, los tentáculos chinos no participarán en la ampliación de los servicios conectividad para la red académica y de investigación española gestionada por Red.es, así como algunos servicios de dicho ministerio.

La profunda relación entre Huawei y España

Red.es explica que la red de fibra óptica ya «está conectada a routers de Huawei, desde los que se conectan más de 500 instituciones educativas y de investigación españolas afiliadas». Telefónica instaló entonces dichos routers y ahora Transición Digital «quería añadir componentes para que su potencia pasase de 100 Gbps (gigabytes por segundo) a 400 Gbps y mejorar así la seguridad y dar cabida a nuevas demandas como la supercomputación o los servicios del Ministerio de Defensa». Esos planes parecen ser cosa del pasado.

No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para que España marque distancia de Huawei, acusada por decenas de países de incurrir en espionaje, partiendo del hecho de que la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 exige a las organizaciones «apoyar, cooperar y colaborar en el trabajo de inteligencia nacional». Incluso la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros que limiten o excluyan la presencia de la compañía en sus territorios. Nada de esto ha sido escuchado por España.

También debe tenerse en cuenta que para 2020 la red académica española, «también estaba equipada con infraestructura del gigante chino». Además, continúa vigente el contrato entre Huawei y el Ministerio del Interior del país europeo —valorado en 12,3 millones de euros— para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales. Este trato fue el que generó críticas en el Gobierno de Donald Trump. En este sentido, no hay que desestimar el lobby que Huawei ha hecho dentro del aparato político español, contando con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y cuyos nexos han sido ampliamente investigados por medios locales.

En conclusión, la cancelación para ampliar la infraestructura de fibra óptica pública gestionada por Red.es sienta un precedente importante ante los turbios nexos de España con la compañía china. Esto ocurre en medio de crecientes advertencias internacionales sobre los riesgos de seguridad asociados a Huawei. Tando así que desde la Casa Blanca advirtieron a Pedro Sánchez: “Estados Unidos no compartirá información sensible a través de redes en las que haya tecnología china».