El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, develó las donaciones en las sombras que el multimillonario George Soros, con planes globalistas, hace a grupos progresistas. En un mensaje publicado en Truth Social acusó al magnate y a su hijo, Álex Soros, de financiar protestas violentas y socavar la estabilidad de la sociedad estadounidense.

«George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados ​​de la Ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos», escribió en la red social. Aunque se trata de una opinión emitida por el mandatario republicano, y no de un mandato presidencial a la Justicia, el mensaje demuestra que desde Washington vigilan cada paso de los Soros.

Basta con investigar donaciones recibidas por grupos izquierdistas estadounidenses desde Open Society Foundations, fundada por Soros. Solamente en 2022 varias organizaciones firmaron una carta abierta promoviendo un boicot contra Elon Musk por comprar Twitter. Inmediatamente se describió que algunas recibían subvenciones del multimillonario. Ese mismo año también trascendió cómo 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias a su dinero.

🚨BREAKING: President Trump calls for George Soros and his “Radical Left” son Alex Soros to be hit with RICO charges for supporting violent protests across the country: “George Soros, and his wonderful Radical Left son, should be charged with RICO because of their support of… pic.twitter.com/i3bueNsKZd — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 27, 2025

La criminalización de la filantropía

El llamado de atención de Trump marca un precedente importante con relación a las conexiones de Soros dentro de la política estadounidense. Decisiones del actual presidente, como terminar con la permisiva agenda migratoria que dejó Joe Biden, reciben críticas de grupos como CASA, de extrema izquierda y defensor del migrante irregular Kilmar Ábrego, acusado por Washington de ser miembro de la peligrosa pandilla M-13. Revisando su historial de donaciones, el portal Breitbart descubrió que solamente en 2023, Open Society Foundations otorgó a CASA una subvención de 250.000 dólares. Sin mencionar los 1,6 millones de dólares que entregó a CASA in Action, el comité de acción política (PAC) del grupo.

En otras palabras, el mensaje del mandatario republicano resalta que las donaciones de Soros no responden a actos de solidaridad o de defensa de derechos humanos, sino a un tipo de filantropía progresista que, realmente, se apoyaría en la criminalización. Eso explica por qué en su mensaje menciona la ley RICO (siglas de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), un reglamento federal aprobado en 1970 y diseñada originalmente para combatir el crimen organizado, en particular a la mafia.

Trump fue claro en su publicación: «No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de «RESPIRAR» y ser LIBRE. ¡Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país! Eso incluye a sus amigos desquiciados de la Costa Oeste. ¡Cuidado, los estamos vigilando! ¡Gracias por su atención a este asunto!», agregó.

Elon Musk: «Ya era hora»

Los casos del boicot contra Elon Musk, el financiamiento a las candidaturas de fiscales demócratas e incluso a tiktokers que defienden la agenda progresista evidencian la profundidad de la estrategia de George Soros y de su hijo, abiertos críticos del Trump. El riesgo de que esto continúe es lo que provocó la respuesta del fundador de Tesla y dueño de X.

Elon Musk escribió apenas Trump difundió el pedido contra los magnates izquierdistas: «Ya era hora de tomar medidas directas contra Soros». Se desconoce si la Justicia de EE. UU. iniciará una investigación al respecto, pero que un mandatario hable abiertamente de estas donaciones, podría ser un primer paso para que ocurran acciones concretas.