Un nuevo tanque capaz de desplegar municiones e interceptar «cualquier amenaza entrante» se pasea por las calles de Pekín antes de que el Ejército Popular de Liberación (EPL), al servicio del comunismo chino, protagonice uno de los mayores desfiles militares visto en el último tiempo, a propósito de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La fecha pautada para el evento es el 3 de septiembre. Participarán más de 10000 efectivos militares, alrededor de 100 aeronaves, cientos de vehículos terrestres, así como «nuevas armas hipersónicas», todos de producción nacional y en servicio activo, según el diario Global Times, al servicio del régimen comunista. La diferencia es que China ya no está interesada en mostrar apoyo a quienes fueran los Aliados y de los que formó parte. Ahora el objetivo del gigante asiático es advertir a Occidente de sus nuevas capacidades bélicas, especialmente a Estados Unidos.

El arma en cuestión ha sido identificada como un tanque de peso medio capaz de defenderse de drones, con la posibilidad de que pueda integrar nuevos tipos de armamento en el futuro. Tal como reseña el portal Military Watch Magazine, el vehículo de batalla «triunfa donde el ruso T-14 fracasó», y es que mientras en el mundo se desarrollan guerras como la invasión a Ucrania ordenada por Vladímir Putin —con varios de sus componentes fracasando ante los avances tecnológicos— China aprovechó de llevar adelante desarrollos que exhibirá en este desfile militar, y que medios al servicio del régimen catalogan como el más importante desde 2019.

La carrera armamentística moderna

La rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China no ha dejado de estar latente aún con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. El tema que más cobra protagonismo es la guerra arancelaria, sobre la que pactaron una tregua de 90 días hasta llegar a un acuerdo definitivo sobre los productos que ambas naciones importan una de la otra. Sin embargo, la competencia militar se mantiene.

De manera que este desfile militar en China será una exhibición de fuerza que incluirá, según la estimación de analistas «nuevos modelos de misiles anti-buque como los YJ-15, YJ-17, YJ-19 e YJ-20, diseñados específicamente para neutralizar portaaviones y negar el acceso a las fuerzas navales occidentales en la región», de acuerdo con un reporte del portal Xataka.

Adicionalmente, se exhibirán sistemas no tripulados avanzados como drones de combate, plataformas autónomas y contra‑drones, junto con equipos de guerra electrónica como armas de energía dirigida y sistemas de interferencia. No es extraño que portavoces del comunismo chino hagan alarde del próximo evento y que expertos en asunto militares aseguren que «China no intimidará a nadie, pero tampoco permitirá que se repita la historia de intimidación».

Así como el gigante asiático está presionando para conseguir el control tecnológico global a través de la inteligencia artificial o la fabricación de robots humanoides, también plantea una competencia estratégica en el campo militar. Estados Unidos aún tiene la delantera en inversión con unos 997.000 millones de dólares solamente en 2024 para su Ejército y armas. En comparación, el presupuesto chino ronda los 246.000 millones de dólares. Sin embargo, el gigante asiático avanza con rapidez en tecnologías puntuales como misiles hipersónicos, ciberarmas y drones.

Sobran los análisis respecto a que esta rivalidad probablemente no se traduzca en una guerra directa, pero sí en tensiones crecientes en lugares como Taiwán, el Mar de China Meridional o el ciberespacio. Por ende, el próximo desfile militar podría definir como se librarían futuros conflictos armados si desde Pekín o desde Washington no logran rebajar las tensiones.