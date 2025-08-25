Socavar las decisiones de la Administración republicana, dirigida por el presidente Donald Trump, es el objetivo del multimillonario George Soros, al igual que su heredero, Álex Soros. Eso explica por qué sus nombres están conectados a episodios como las violentas protestas universitarias de EE. UU. el año pasado, o en la demanda de grupos progresistas contra la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permite practicar detenciones y deportaciones sin audiencias y sin garantizar el debido proceso.

El imperio Soros también ve en el polémico caso de Kilmar Ábrego García una oportunidad para continuar sus planes. La razón es que su organización Open Society Foundations figura como financista de un grupo de extrema izquierda llamado CASA, que dice «ayudar a migrantes» que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Solamente en 2023, esta otorgó a CASA una subvención de 250.000 dólares y a CASA in Action, el comité de acción política (PAC) del grupo, la cantidad de 1,6 millones de dólares, indica una investigación de Breitbart.

Las cámaras de medios estadounidenses evidenciaron, una vez más, la conexión entre el dinero de Soros y el migrante (señalado por el Gobierno de Trump de ser un criminal). Y es que representantes del grupo CASA acompañaron a Abrego antes de que fuera detenido, tras acudir a una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore. El acusado se convirtió desde hace meses en un símbolo de la migración irregular, útil para el discurso del progresismo estadounidense, cuyo fin es hacer fracasar las políticas de seguridad nacional implementadas por la Administración republicana.

Kilmar Abrego Garcia spoke through translator with CASA, an illegal alien advocacy group that the Biden administration gave more than $5 million to. https://t.co/XW7ml9UmqD — Spencer Lindquist 🇺🇸 (@SpencerLndqst) August 25, 2025

El respaldo de Soros a Kilmar Ábrego

Kilmar Ábrego es salvadoreño de nacimiento. Quedó detenido en EE. UU. en marzo de este año y deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, por el acuerdo entre el Gobierno de Trump y su homólogo centroamericano, Nayib Bukele, de enviar personas acusadas de pertenecer a bandas criminales. Volvió a EE. UU. tras una orden de la la Corte Suprema y luego de varios meses, se le concedió la libertad condicional.

En estas idas y vueltas judiciales, seguidores y grupos de extrema izquierda vieron una pieza útil para oponerse a las políticas migratorias de la actual Administración republicana. Aseguran que Abrego ha ingresado reiteradamente a EE. UU. de forma irregular para supuestamente estar con su familia. Pero desde la Casa Blanca explican que «es miembro de la peligrosa pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil», tal como lo describe la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. A Ábrego ahora lo están procesando para su deportación, posiblemente a Uganda.

En otras palabras, grupos izquierdistas como CASA pretenden obstaculizar las políticas migratorias de Trump, mencionando supuestas violaciones a derechos humanos sin importar la saturación de albergues o los crímenes documentados en suelo estadounidense por algunos grupos de migrantes. Poco les importa que los cruces irregulares hayan disminuido 89 % respecto al promedio mensual de los años 2021 a 2024, cuando aún gobernaba el demócrata Joe Biden.

Más dinero para CASA

Las conexiones entre Ábrego, CASA y Open Society Foundations esconden una pugna ideológica que apunta al fracaso de la Administración republicana. Sin embargo, el trabajo en las sombras de Soros sobre la agenda migratoria tiene larga data. Entre 2018 y 2022, la fundación progresista otorgó al grupo izquierdista alrededor de 1,6 millones de dólares. Antes, entre 2001 y 2007, proporcionó subvenciones por un total de 508.000 dólares, agrega un reporte independiente del observatorio Influence Watch.

Además, entre los antiguos miembros de la junta directiva de grupo izquierdista se encuentra Cecilia Muñoz, asesora de la asociación fundada por George Soros, conectada con figuras como los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.