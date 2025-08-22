Este 2025 no solo cambió el gobierno de Estados Unidos. También comenzó un cambio ideológico en el país, especialmente entre los seguidores del progresismo, quienes están dejando atrás términos como “personas embarazadas”, “persona que da a luz”, “patriarcado” o “apropiación cultural”, que antes denominaban como lenguaje «inclusivo».

Es decir, por decisión propia, la izquierda en Estados Unidos abandona su diccionario ideológico porque reconocen su fracaso. El pedido llegó de la mano de The Third Way, un centro de estudios que promueve las ideas de centroizquierda y que ahora trata de matizar la forma con la cual se expresan.

De nada sirvió que durante la Administración Biden, personas como Rachel Levine –hombre de nacimiento y quien se identifica como mujer– , encargado en aquella época de la Subsecretaría de Salud, se paseara por clínicas de género promoviendo programas de adoctrinamiento donde se obligaba a usar términos como «productor de óvulos» o «portador» para eliminar la palabra “madre”. Irónicamente, ahora The Third Way explica que el efecto de este lenguaje “es sonar como los defensores extremistas, divisivos, elitistas y ofuscadores de la conciencia política”.

El progresismo recula

Este mea culpa del grupo izquierdista era impensable hasta el año pasado, cuando el Partido Demócrata estaba en el poder. De hecho, para ese momento también se promovió desde el Gobierno anular la figura del hombre para reemplazarla por “las personas que tienen testículos”. Se pretendió borrar los límites que marca la biología para ceñirlos a concepciones ideológicas.

El grupo reconoce que se trató de imposiciones por parte de “activistas y defensores”. Aunque aclaran que “no pretenden controlar el lenguaje, prohibir frases ni crear su propia forma de censura”, el mensaje reconoce que dicho diccionario no es útil de ninguna forma. Por ejemplo, usar palabras como “privilegio” o “microagresión”, se interpreta bajo la idea de que “soy más empático que tú y tú eres insensible a la hora de herir los sentimientos de los demás”, aseguran. A continuación, parte del comunicado:

«Corrección en materia de género/orientación: Estas palabras dicen que «tus opiniones sobre los géneros tradicionales y los roles de género son, en el mejor de los casos, pintorescas». Persona que da a luz/persona inseminada Personas embarazadas Lactancia materna Cisgénero Heteronormativo Patriarcado LGBTQIA+».

EEUU en pleno cambio cultural

Este pedido reconoce que los términos radicales no generan empatía cuando se quiere dirigir un mensaje a otros votantes. Y es que a pesar de que el objetivo es llegar políticamente a otras personas, también es inevitable admitir que el abandono del lenguaje «inclusivo» forma parte de un cambio cultural mucho más amplio en Estados Unidos.

Desde que comenzó su segundo mandato, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que van desde el reconocimiento por parte del Gobierno de los únicos dos géneros biológicos (hombre y mujer) hasta prohibir contenidos sobre ideología de género impartido en las escuelas a menores de edad.

Algunos medios como Daily Wire lo llevan al mundo del espectáculo. El caso de la cantante Demi Lovato es quizás uno de los más representativos, pues pasó de identificarse como “persona no binaria” en 2021 a casarse este 2025 con un tradicional vestido blanco y en una boda íntima con el cantante y productor Jordan ‘Jutes’ Lutes.