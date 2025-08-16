La película «Amores materialistas» (Materialists, como se le conoce en el mercado estadounidense) es promocionada como una comedia romántica. Los avances, que muestran a los protagonistas Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal emocionan a más de uno por traer nuevamente a las salas de cine importantes actores, juntos en un género que tuvo su mejor época al inicio de los años 2000.

Pero no es una comedia romántica (o una romcom, como también se les suele llamar a los largometrajes de este género). En realidad, se inclina más por el drama, con una fotografía muy cuidada pero con un argumento que decepciona al intentar retratar a un pretendiente malvado pero rico frente a otro pobre pero supuestamente sincero. A quien que no la haya visto, se le advierte que el siguiente texto incluye spoilers.

Lucy es una casamentera de Nueva York que busca la pareja ideal para sus clientes con altos estándares, es ambiciosa y exitosa. Esto sirve para entender la aparición de Harry (Pascal), un hombre dedicado a las finanzas que se convierte en su interés amoroso. Como antagonista está John (Evans), el exnovio de Lucy, un actor frustrado que trabaja ocasionalmente como camarero. El final es lo que ha decepcionado a muchos, tildando a la película de promover el concepto de broke man (hombre sin dinero): la chica rechaza al empresario y acepta volver con su exnovio, con quien rompió por una relación disfuncional.

¿El capitalismo «coloniza corazones»?

La película inicia de una manera que llama la atención, pero va decayendo a medida que avanza. Sin embargo, acá el tema de discusión es hacia dónde Celine Song, su directora, quiso orientarla. La cineasta respondió a las críticas con argumentos propios de la izquierda sobre la lucha de clases.

“Los ricos nos han inculcado que es culpa tuya ser pobre, que eres una mala persona si lo eres. Así que, la verdad, no me hace gracia”, dijo en una entrevista al medioi Refinery29. Agregó que los comentarios negativos tienen un trasfondo “clasista” y son resultado del capitalismo. “Toda la película trata sobre la lucha contra la forma en que el capitalismo intenta colonizar nuestros corazones y el amor”, comentó.

Admito que hice un gesto de extrañeza al leer sus declaraciones. ¿Qué tiene que ver el capitalismo en una historia de romance? ¿Por qué usa el término de «colonizar corazones»? La deducción es que hay un profundo resentimiento ideológico. La directora lleva al mundo de las relaciones sentimentales un argumento propio del comunismo: el empresario siempre es el malo de la historia (o el falso, en este caso, porque además se revela que Harry se hizo una operación para ser físicamente más alto y por ende, ser más atractivo «en el mercado» de las citas). Se critica a quienes crean riqueza a través de la innovación y el emprendimiento. Básicamente, a quienes crean el capital que vuelve próspera a la sociedad y le suministra bienes y servicios.

Está en lo cierto una de las reseñas que pueden leerse en el reconocido portal Rotten Tomatoes: «Romantizar la separación y a un hombre sin metas en la vida, no es amor. Retratar a una mujer exitosa como fría por tener metas y tener éxito, es horrible». Por ende, no se trata solo de ambos hombres, uno rico y otro pobre (lo cual tampoco define su moralidad porque un hombre sin dinero también puede ser deshonesto), sino que la protagonista es criticada por tener aspiraciones.

Lo curioso es que en la última escena, Lucy recibe una oferta laboral y la oportunidad pedir el salario que ella desee. Es decir, la directora Celina Song se contradice al admitir uno de los dos integrantes de la relación debe producir dinero para sostener un estilo de vida.

La película «Amores materialistas» me dejó pensando no solo en esto, sino en lo mucho que faltan en la industria del cine comedias románticas como las antes, donde se podían abordar distintos temas sin que simpatizantes del progresismo los etiqueten bajo «racismo», «sexismo» y otros términos absurdos. En conclusión, vea «Amores materialistas» se así lo desea, porque hay muchas aristas que se pueden analizar.