Boxeo, fútbol, baloncesto o kickboxing son algunos de los 26 deportes en los que compiten 280 equipos de empresas y universidades de 16 países, pero con la particularidad de que en los campos de juego, las pistas y los cuadriláteros no hay atletas humanos: los protagonistas son robots con inteligencia artificial, que participan en los primeros juegos humanoides del mundo, celebrados en Pekín.

En total, 500 robots humanoides compiten en estos juegos que sorprenden a más de uno. Incluso participaron en la ceremonia de apertura bailando junto a humanos. Aunque hubo percances, como uno que cayó al suelo y no pudo levantarse en medio de la coreografía, el evento funciona como una vitrina para mostrar los avances tecnológicos y la estrategia de China para posicionarse en una carrera global que no deja de acelerarse.

Las primeras medallas para China llegaron en los 1500 metros planos, donde Unitree, con sede en Hangzhou, ganó con su humanoide H1, asegurando el primer y tercer lugar. Es apenas el primer modelo que ha fabricado la compañía. El segundo lugar lo obtuvo el robot llamado Tien Kung Ultra, de la empresa X-Humanoid. Serán tres días de competencias que el régimen aprovecha con publicaciones en medios como el China Daily, al servicio del Partido Comunista de China (PCCh).

First World Humanoid Robot Games

See You Tomorrow, the 15th

Everyone, guess how fast is it? 🥳 pic.twitter.com/NfvJslVjT0 — Unitree (@UnitreeRobotics) August 14, 2025

Competencia global por la IA está en marcha

En el Partido Comunista chino quieren convertir al gigante asiático en líder mundial de inteligencia artificial para el año 2030. Solamente en el ultimo año se han destinado más de 20000 millones de dólares y se planea un fondo nacional de un billón de yuanes (alrededor de 137.000 millones de dólares) para startups en IA y robótica, según anuncios oficiales.

Podría decirse que estos juegos humanoides no solo son un intento de imitar unas olimpíadas, como las que ocurren cada cuatro años con atletas humanos de todo el mundo, sino que además son el evento en el que las distintas naciones que están desarrollando la IA exponen sus avances y se miden frente a sus rivales comerciales y geopolíticos. Tanto así que el periódico oficial del comunismo chino, People’s Daily, citó a un funcionario asegurando que cada robot que participa «está creando historia».

Si bien quedan varios días de competencias, videos como el de dos robots humanoides lanzándose golpes sobre un ring de boxeo o jugando fútbol en un campo de césped artificial, están acaparando la atención en redes sociales. La pregunta común entre los usuarios de X es «¿cuál será el siguiente paso para estos robots humanoides a medida que avance la IA».

The robot fights that occurred today at the World Humanoid Robot Games are the best robot fights that have occurred in human history to date. One round even ended in a clinch! pic.twitter.com/ekbhdg97kd — Nima Zeighami (@NimaZeighami) August 15, 2025



Mientras China despliega sus robots como señal de ambición tecnológica, Estados Unidos también se mueve en la misma dirección. La Administración de Donald Trump lanzó recientemente el proyecto “Winning the AI Race: America’s AI Action Plan”, con el objetivo de competir y superar el control global de Xi Jinping en IA. Además, busca asegurar su ventaja estratégica mediante la regulación de exportaciones de chips al gigante asiático.

Europa no se queda atrás. El fondo InvestAI, de 200.000 millones de euros, servirá para construir “gigafactorías” de IA. Sin embargo, las iniciativas de occidente están fragmentadas mientras la ofensiva china continúa cohesionada dando pasos agigantados para consolidar el dominio tecnológico global en robótica e inteligencia artificial.