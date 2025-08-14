El gobernador demócrata de California y defensor del aumento de impuestos a los ricos y la “energía verde”, Gavin Newsom, está lanzando ataques directos contra el presidente Donald Trump. Y es que Newsom tiene sus propias aspiraciones de ser el candidato de su partido en 2028 para ocupar la Casa Blanca.

El gobernador habló ante los medios para acusar al actual mandatario republicano. Lo llamó “el presidente más corrupto de la historia” y lo señaló por supuestamente querer manipular las próximas elecciones.

Lo cierto es que el gobernador Gavin Newsom busca dar inicio a su campaña electoral. Eso explica sus ataques a Trump, asegurando que el líder republicano buscaría un tercer mandato. «No tendrán país si manipula estas elecciones… recuerden mis palabras…”, agregó. Para reafirmar la hipótesis, Newsom está copiando el estilo del actual presidente en redes sociales, recibiendo apodos como “parodia de Trump”.

🇺🇸 | AHORA: El gobernador de California, Newsom, afirma que Trump se presentará para un tercer mandato en 2028. «No tendrán país si manipula estas elecciones… recuerden mis palabras… ¡estos tipos no están bromeando!».

¿Trump puede ser presidente por tercera vez?

Es válido preguntarse si Donald Trump realmente puede postularse a un tercer mandato. Aunque el presidente ha asomado que “mucha gente quiere que lo haga», en realidad la Enmienda 22 de la Constitución estadounidense establece que “ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Además, un cambio en la Carta Magna requeriría la aprobación de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, así como el visto bueno de tres cuartas partes de los gobiernos estatales.

Actualmente, los republicanos tienen el control institucional del Congreso, pero no disponen de los dos tercios requeridos en cada cámara para aprobar una enmienda constitucional, sin contar con apoyo significativo de demócratas.

Aún así, Newsom, quien pretende configurarse como el próximo líder del Partido Demócrata, asegura que Trump busca continuar en la Oficina Oval. Además, para cuando termine el mandato que está en curso, el republicano tendría 82 años.

Newsom muestra su lado autoritario

Gavin Newsom también convocó a elecciones en California para el próximo 4 de noviembre. El objetivo es que los votantes locales aprueben un nuevo mapa electoral de distritos congresionales. Para Newsom, es un “contrataque” frente a acciones que lleva adelante Texas para aplicar una redistribución similar debido a presuntas irregularidades legales relacionadas con distritos creados “basados en raza”, algo prohibido por la ley federal.

Newsom asegura que California dibujará «mapas nuevos”, ya que “pondrán fin a la presidencia de Trump”. Si es aprobado, los demócratas podrían ganar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal, eso impactaría en el equilibrio de fuerzas del Congreso nacional en los ciclos 2026 (tras las próximas elecciones intermedias), 2028 y 2030. Así lograrían frenar propuestas republicanas o controlar comités claves.

Sin embargo, el gesto de Newsom tiene tintes de autoritarismo. El gobernador deja de lado la comisión independiente de California que se encarga de la redistribución del estado, creada para garantizar la transparencia y reducir el sesgo partidista. Es decir, el demócrata no solo ataca a Trump, sino que lo hace a costa del equilibrio de poderes. Sin mencionar que actualmente los republicanos solo tienen nueve de los 52 escaños que California tiene en la Cámara de Representantes federal. Si se cumplen los planes del funcionario, el Partido Republicano podría quedar casi extinto en los curules del estado en el Capitolio federal.