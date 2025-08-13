Apoyar públicamente al dictador venezolano Nicolás Maduro es una jugada que le salió mal a la presidente de Honduras, Xiomara Castro. No solo recibió críticas desde la oposición y desde Estados Unidos —por parte de la congresista republicana María Elvira Salazar— sino que uno de sus funcionarios decidió presentar la renuncia a su gobierno.

Se trata de Antonio García, ahora exvicecanciller de Honduras para asuntos Migratorios. «Esta decisión nos pone en el grupito de Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia; que no son amigos de Estados Unidos. Nos pueden encasillar y empezar a vernos diferente», dijo a la prensa. De esta manera, el diplomático se aparta de una administración que se encaminada al final de su periodo constitucional y está por medirse en las urnas con su abanderada, Rixi Moncada, otra defensora de la dictadura cubana.

Las palabras de Antonio García apuntan en la dirección correcta, pero Castro no se molesta en ocultar su simpatía por la dictadura venezolana. Ese apoyo no se limita al mensaje que publicó vía X apenas Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. En enero pasado, la mandataria envió a su esposo y asesor presidencial, Manuel Zelaya, como representante de su gobierno a la toma de posesión del dictador, a pesar de que el ente electoral del país sudamericano nunca publicó la totalización ni las actas, sin contar la sospechosa suspensión de las auditorías. Tres meses antes, el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de la presidente, se reunía en Caracas con su par del chavismo, Vladimir Padrino López.

🇭🇳🇻🇪 | Renunció el vicecanciller de Honduras, Antonio García, tras criticar que la presidenta Xiomara Castro respaldara públicamente a Nicolás Maduro pese a que EE.UU. lo acusa de narcotraficante y terrorista con una recompensa de $50 millones. pic.twitter.com/j1l6RhiR0u — UHN Plus (@UHN_Plus) August 13, 2025



Rechazo a Xiomara Castro es del 92% en redes sociales

Perder a uno de sus funcionarios es solo una consecuencia para el Gobierno de Xiomara Castro, porque a la par está el rechazo de los votantes. Haber llamado «ataques infundados» al anuncio de la Administración Trump por la captura de Maduro no es más que un gesto de complicidad con el chavismo. Además, su mensaje lo concluyó reafirmando su «respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al Derecho internacional».

La certeza de que su mensaje no fue bien recibido la arroja un análisis de Grok, que después de varias horas identificó que, basado en análisis de 60 respuestas, «el sentir mayoritario es de rechazo». El «92 % está en contra (críticas a apoyo a Maduro, acusaciones de narcotráfico)», mientras que «8 % está a favor (respaldo a soberanía)».

Pero creer que el vicecanciller de Honduras renunció solo porque Castro respaldó a Maduro ante el anuncio por la recompensa de su captura, es ver solo una parte del problema que enfrenta la mandataria. García también explica que el gesto —tras la designación del dictador como amenaza a la seguridad nacional estadounidense— va en contra de los intereses nacionales hondureños. No está de más mencionar el desacuerdo del ahora exfuncionario con la reciente interferencia de la Fiscalía del país centroamericano, que ordenó la intervención “inmediata” del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así, el Gobierno izquierdista del Partido Libertad y Refundación (Libre) se alinea cada vez más a la tiranías de la región. Antes de las elecciones generales de noviembre existen advertencias sobre posibles intenciones de boicotear esos comicios para mantenerse en el poder. A eso le preceden decisiones como terminar, para el 27 de enero de 2026, el tratado de extradición con Estados Unidos por la supuesta «injerencia» de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, en relación con su política hacia Venezuela.