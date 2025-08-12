Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, será escenario de una cumbre decisiva entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. La guerra en Ucrania ocupa el primer lugar en la agenda tras más de tres años de conflicto, a pesar de que el mandatario estadounidense prometió resolverlo «en 24 horas» durante su campaña electoral de 2024. Aseguraba que solo él podía “poner fin” a la invasión rusa.

Sin embargo, ese tiempo se alargó y hasta ahora la solución no ha llegado. Por eso hay expectativas e hipótesis sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense acepte que Rusia conserve o incluso formalice la anexión de parte del territorio ucraniano ocupado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no fue invitado a participar en la cumbre. Pero antes de que ocurra el encuentro, tanto él como varios líderes europeos conversarán vía telefónica con Trump para recordar sus condiciones. Básicamente, rechazar ceder zonas ucranianas y exigir el fin de los ataques rusos. Lo cierto es que el mandatario norteamericano ha alimentado la incertidumbre sobre su postura. En abril dijo que «Crimea permanecerá con Rusia», mientras que tres meses después afirmó que espera que Moscú devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania. Analistas internacionales lo llaman «señales confusas», que podrían derivar en una capitulación frente a las exigencias de Putin, un escenario temido por Kiev y los aliados occidentales.

No hay «señales de paz» desde Rusia

Desde 2022, Rusia controla amplias zonas del este y sur de Ucrania, además de Crimea, anexionada en 2014. Por eso, cualquier acuerdo que legitime estas ocupaciones se convertiría en un giro en la política exterior de Estados Unidos. Además, la Constitución ucraniana establece la prohibición de entrega de territorios. De ahí la importancia de lo que se negocie en Alaska: no solo se definiría el futuro de Ucrania, sino la relación geopolítica entre Occidente y Rusia.

Expertos como Nacho Montes de Oca, periodista especializado en el tema y escritor, afirma que Putin «ordenaría frenar la ofensiva, pero sin retirarse de las áreas invadidas». Menciona que «en el borrador filtrado convenientemente a la prensa para preparar el terreno, Trump le exigiría a Zelenski que se retire de Luhansk y Donetsk, anexados por Rusia en septiembre de 2022».

Hay hechos que podrían confirmar los análisis que van en esta dirección. El ejército ucraniano informó que el ejercito ruso inició en las últimas horas un nuevo avance al este del país que gobierna Zelenski. Ocurre en la región de Donetsk y, según el blog ucraniano DeepState, las fuerzas rusas lograron en dos días un avance de unos 10 kilómetros. Casi al mismo tiempo el mandatario enviaba un mensaje desde Kiev:

«Hasta el momento, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse para una situación de posguerra. Al contrario, están redistribuyendo sus tropas y fuerzas de forma que sugieren preparativos para nuevas operaciones ofensivas. Si alguien se prepara para la paz, no es esto lo que hace».

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… pic.twitter.com/T3sqQg0ltT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Así, con una situación activa en el frente de batalla y exigencias de todas las partes involucradas, llegará el momento del cara a cara entre Trump y Putin. Desde 2019, en Osaka, Japón, no se reunían en persona. De lo que sí se tiene certeza es que el mandatario ruso está cerrando filas. Eso explicaría la conversación telefónica que mantuvo con uno de sus principales aliados en la guerra contra Ucrania, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un.