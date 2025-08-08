El escándalo que desató el despido de Gina Carano de la serie de Disney «The Mandalorian» finalmente terminó. Sin embargo, no se trata de un desenlace feliz para la empresa de entretenimiento infantil, ya que esta habría hecho concesiones a través de un acuerdo, que según la actriz, «es el mejor resultado para todas las partes involucradas».

Pasaron cuatro años desde que Disney expulsó a Carano de una de sus series más populares tras un mensaje que ella publicó en redes sociales donde comparaba a los seguidores del Partido Republicano, de Estados Unidos, con los judíos durante el Holocausto. Si bien la semejanza pudo haber caído en exageraciones, como se analizó en su momento, este gesto sirvió a la compañía para apartarla. La industria estaba sumida en aquellos años en la ideología progresista que cancelaba a todo lo que no consideraba políticamente correcto.

De pasar a decir que “Gina Carano no trabaja actualmente para Lucasfilm y no hay planes de que lo haga en el futuro”, ahora la empresa que gestiona Star Wars —propiedad de Disney— esboza todo lo contrario: “La Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto. Una vez concluida esta demanda, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en un futuro próximo», indica el comunicado que difunde Variety.

I have come to an agreement with Disney/Lucasfilm @disney @Lucasfilm which I believe is the best outcome for all parties involved. I hope this brings some healing to the force. I want to extend my deepest most heartfelt gratitude to Elon Musk, @elonmusk a man I’ve never met,… https://t.co/qiAX7W1vgf — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) August 7, 2025

Cambio ideológico en Disney

Gina Carano publicó un mensaje en X luego de llegar al acuerdo con Disney. Afirma que quiere «pasar página y llegar al siguiente capítulo». No obstante hay que preguntarse, ¿por qué la compañía de entretenimiento infantil dio su brazo a torcer?

Varios factores responden la duda. El primero, es que la demanda de la actriz recibió el apoyo de Elon Musk, dueño de X. Fue «un giro importante en la trama», tal como la calificaba el portal Breitbart el año pasado, por la voluntad del empresario para «financiar demandas de quienes afirman haber sido discriminados por su empleador debido a sus declaraciones hechas en la plataforma de redes sociales».

Carano alegaba que Disney «la difamó al caracterizar erróneamente sus publicaciones en las redes sociales y su personaje, lo que resultó en la pérdida de su agente y abogado, así como en futuras oportunidades laborales». La libertad para expresarse que tanto defendía Disney solo aplicaba a comentarios y acciones alineados con el progresismo y la izquierda.

Otro factor es que Disney se dio cuenta que el progresismo no es rentable. Por el contrario, cambiar el color de piel de históricos personajes, vender productos de temática homosexual para niños o financiar grupos activistas LGBT terminó distanciando a sus consumidores. De hecho, parece haber olvidado esa agenda ideológica al anunciar, hace tres meses, la construcción de un parque temático en Abu Dabi, donde la homosexualidad es penada con hasta 14 años de cárcel.

La historia de discriminación contra Gina Carano llegó a su fin, pero otra lectura no menos importante, es que Disney nuevamente pierde otra batalla en el campo de las ideas.