El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no puede evitar estar en el ojo del huracán. Hay al menos cuatro grandes investigaciones judiciales relacionadas con figuras cercanas al mandatario, pero es el caso de los prostíbulos de su suegro, Sabiniano Gómez, el que más ruido mediático genera. Ahora, estos locales forman parte de una «ruta abolicionista del PSOE», creada por Stop Abolición, un grupo de trabajadoras sexuales que creó el particular tour.

La propuesta apela a la ironía en su máxima expresión. Y es que el mapa publicado por el grupo se convierte en la guía para recorrer «los clubs de la familia Gómez Serrano». Eso incluye los saunas gay Adán, Princesa, Azul y Private 49, ubicados en Madrid, así como otras instalaciones que «posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido». Stop Abolición no solo busca rechazar las propuestas del mandatario español para prohibir la prostitución sino que además resalta la hipocresía institucional de Sánchez por los negocios de su suegro.

Audios divulgados en junio de este año volvieron a encender la polémica en España. Allí, José Manuel Villarejo, excomisario de la Policía Nacional, menciona que Begoña Gómez habría realizado tareas contables para esos negocios. Pero hay mucho más. Tal como señala Ok Diario, «el padre de Begoña Gómez pudo adquirir inmuebles, entre los que se encuentra el que también habitó, junto a su mujer, el secretario general del PSOE antes de instalarse en La Moncloa».

¿Pedro Sánchez contra la prostitución?

La coherencia no parece ser una virtud del presidente del Gobierno español. Él mismo ha impulsado leyes para avanzar hacia la abolición de la prostitución, como en 2022, cuando el PSOE propuso una reforma del Código Penal para criminalizar el proxenetismo en todas sus formas, el alquiler de locales para ejercerlo, así como el lucro derivado de la prostitución. Luego intentó aprobar una ley más amplia, pero la propuesta quedó frenada por falta de consenso con partidos aliados, como Podemos.

Su formación política insistió, y en 2023 se comprometió en su programa electoral a abolir la prostitución por considerarla «una forma de violencia machista estructural». Con este contexto, cobra sentido la frase publicada por Stop Abolición al tildar a Sánchez como «el liberador de mujeres jamás requerido». Adicionalmente, el máximo acto de hipocresía ocurrió en julio de este año, cuando el PSOE reformó sus estatutos para expulsar a quienes “soliciten, acepten u obtengan un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración”.

Lo que ocurre con el tema de los saunas gay del suegro de Pedro Sánchez no pasa solo por la divulgación de audios o de informes de la prensa. Desde el año 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que en el establecimiento «Princesa» se ejercía prostitución, pese a estar registrada como sauna. El texto detallaba que «se realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local, en las que se disponía de sauna, jacuzzi, camas, etc.». Hasta ahora, el mandatario español se mantiene al margen, sin referirse al tema. Pero eso no detiene las críticas, que recuerdan sus promesas durante la precampaña de las elecciones generales en 2016 sobre «sacar una ley contra la prostitución».

La «ruta abolicionista del PSOE» se convierte en un símbolo de todo este entramado que también incluiría el espionaje contra adversarios políticos en estas instalaciones. Así lo detalló Villarejo al indicar que el padre de Begoña Gómez habría colaborado con la Comisaría General de Información (CGI) para grabar en los saunas gay de su propiedad a independentistas.