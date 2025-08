La polémica por la nueva campaña de la marca de ropa American Eagle ni siquiera ha terminado. Pero eso no impide que seguidores de la agenda ideológica progresista se sientan nuevamente ofendidos. Esta vez, por un comercial publicado por Dunkin’ Donuts, cadena multinacional de cafeterías y donas, fundada en Estados Unidos.

El clip de 35 segundos lo protagoniza Gavin Casalegno, actor de 25 años, y quien pronuncia unas simples líneas mientras está sentado al borde de una piscina: “Mira, yo no pedí ser el rey del verano, simplemente sucedió. ¿Este bronceado? Genético. Acabo de recibir mi análisis de color. ¿Adivina qué? Verano dorado, literalmente. No puedo evitarlo, cada vez que bebo un Dunkin’ Golden Hour Refresher es como si el sol me encontrara. Así que, si beber estos refrescos me convierte en el rey del verano, soy culpable de los cargos”.

La palabra “genética” apareció de nuevo —así como en la campaña de American Eagle— y eso empeoró la furia en redes sociales de los progresistas. Estos ahora aseguran que las marcas buscan promover la “eugenesia”, término referido a perfeccionar la raza humana mediante métodos selectivos de reproducción. Por supuesto, estas quejas extremistas y sin fundamentos son emitidas en su mayoría por mujeres que parecen rechazar cualquier apariencia física relacionada a la salud o al reconocimiento de su sexo biológico. De todas formas, lejos de perjudicar a ambas compañías, en realidad están impulsando su popularidad.

The nose ring gang on TikTok is going batshit crazy over the new Dunkin Donuts commercial 😂😂 pic.twitter.com/BhAlwTIFtU — Vince Langman (@LangmanVince) July 30, 2025



Marcas deciden ignorar la locura woke

No es extraño que el colectivo progresista se sienta ofendido por la publicidad de Dunkin’ Donuts o de American Eagle. Años atrás varias marcas se sometieron a la agenda woke, la cual defendía incluir personas obesas en portadas de publicaciones de salud u hombres modelando trajes de baño femeninos. Dicha narrativa fue insostenible, porque la mayoría de los consumidores rechazaron esos mandatos y porque las compañías no reportaron grandes ganancias por promoverlos.

Si hablamos de cifras, solamente en 2021 se registraron alrededor de 3,7 millones de muertes por un índice de masa corporal (IMC) superior al óptimo, calculado con base en el peso y la estatura de cada persona. Estas estuvieron relacionadas con el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) “como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los trastornos neurológicos, las enfermedades respiratorias crónicas o los trastornos digestivos”, indica un balance de la Organización Mundial de la Salud. Además, se estima que el año pasado 35 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. Sin embargo, el progresismo defendía por esos tiempos la obesidad en todas las plataformas que fuera posible bajo la excusa de la “inclusión”.

Volviendo a la publicidad de Dunkin’ Donuts y de American Eagle, a la actriz Sydney Sweeney incluso la tildan de “nazi”, solo por ser blanca y hablar de sus jeans y la similitud fonética con la palabra genes, en inglés. La rabia es total de parte del colectivo woke al sentirse ofendido porque la marca de ropa simplemente ya no aplaude su retórica. La compañía respondió con un mensaje breve y contundente para demostrar que no dará su brazo a torcer y que la actriz solo se refiere a sus buenos “jeans”.

En cuanto a Dunkin’ Donuts, la marca no se ha pronunciado, aunque de hacerlo posiblemente el comunicado sea similar. Y es que el progresismo solo fue eso, una moda.