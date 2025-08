Honduras enfrenta una de las pruebas más delicadas para su democracia antes de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Y es que el fiscal general, Johel Zelaya, anunció la intervención “inmediata” del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una supuesta “conspiración” para sabotear y boicotear dichos comicios.

La respuesta desde el organismo fue inmediata. Su presidente, Cossette López, denunció una “acción sistemática para debilitar y desmantelar al CNE”. También advirtió que las principales amenazas al proceso electoral “lamentablemente provienen de sectores instalados dentro del propio Estado”. En otras palabras, Honduras atraviesa una lucha institucional sin precedentes que amenaza con acercar al país centroamericano a un modelo autoritario como el de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Estos y otros indicios de totalitarismo llaman la atención de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual exhorta a garantizar que las autoridades electorales del país puedan ejercer sus funciones con “plena independencia y autonomía”. Las preocupaciones incluso llegan a Estados Unidos con solicitudes al gobierno de Donald Trump para que preste atención a lo que está ocurriendo en Honduras.

Tres escenarios oscuros para Honduras

En estas elecciones el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) y la actual presidente de Honduras, Xiomara Castro, junto a su esposo Manuel Zelaya, se juegan la continuidad de su modelo político. A la tolda la representa Rixi Moncada, exministra de Defensa y Finanzas, así como confesa admiradora “del líder histórico, revolucionario, Fidel Castro”.

La orden del fiscal general habilita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para recolectar documentos destinados a investigar “las denuncias por conspiración, extorsión” y otras supuestas acusaciones. “Les hago un llamado a los tres consejeros: les va a llegar una citación que deberán contestar de inmediato”, dijo el fiscal Zelaya ante la prensa.

Pero la “conspiración” que menciona el representante del Ministerio Público podría responder a motivos políticos. El parlamentario y jefe de la bancada del conservador Partido Nacional, Tomás Zambrano, indicó que el partido Libre “solo busca quedarse en el poder a toda costa” y para ello expone tres posibles escenarios: no hacer elecciones y mantenerse a la fuerza en el poder; hacer elecciones “al estilo Venezuela, donde se declaran ganadores, aunque no tengan los votos” o que, en efecto, se desarrollen las votaciones, pero denunciar fraude “para no entregar al poder”, aseveró en una entrevista televisada.

La “radicalización de los Zelaya”

El CNE hondureño también está fragmentado internamente. El consejero Marlon Ochoa, quien es representante del izquierdista Partido Libre, denunció irregularidades en la implementación del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), acusando a la presidente Cossette López, militante del Partido Nacional, de violar normas institucionales. Adicionalmente, Ana Paola Hall, conocida por venir de las filas del Partido Liberal, puso su cargo a disposición tras afirmar que no hay condiciones institucionales.

Hasta ahora, ni la presidente Xiomara Castro, ni el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, se han pronunciado sobre la grave crisis que atraviesa Honduras con marcados tintes de autoritarismo. Pero las detenciones desde la fuerza estatal están a la orden del día.

El diputado y subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, y otros cuatro ciudadanos, fueron detenidos y acusados de integrar una red que defraudó al Estado hondureño por unos 117,4 millones de dólares. La orden también fue dada desde la Fiscalía. El Foro de Madrid asegura que se trata de una “persecución contra la oposición”. En tal sentido, hizo un exhorto “a todas las fuerzas democráticas de Occidente a observar este proceso de radicalización de los Zelaya, amparado y apoyado por Nicolás Maduro”.

A este pronunciamiento se le suma la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien puso en alerta a la Administración Trump, para que envíe una advertencia “a los amantes de los dictadores que hoy lideran Honduras”. “No podemos permitir que otro país caiga en manos del socialismo autoritario”, escribió en X.