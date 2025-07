Pop Mart, la empresa que comercializa los famosos muñecos Labubu, inauguró su primera tienda en Berlín, Alemania, con decenas de productos y largas filas de personas impacientes por adquirirlos. La marca china saltó a la fama desde el año pasado por los juguetes coleccionables que, usando una particular estrategia de marketing, se convirtieron en fenómeno de ventas.

Su expansión no es casualidad. Llega en un momento cuando China redobla la apuesta por posicionar marcas propias a escala internacional tras el reciente escándalo en el que fabricantes chinos expusieron a marcas de lujo occidentales, sembrando dudas sobre su originalidad. Además, detrás de Pop Mart hay una estructura que se codea con el Partido Comunista Chino (PCCh). De hecho, su CEO forma parte de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Eso coincide con análisis que señalan al gigante asiático, por convertirse “en una incubadora global de creatividad”, para expandir sus redes de influencia.

Lo que ocurre en Berlín es otra señal del boom mundial y su CEO es claro en el objetivo que mueve a la compañía. “Originalmente esperábamos convertirnos en el Disney de China; ahora esperamos convertirnos en el Pop Mart del mundo”, dijo Wang Ning, en una entrevista con Televisión Central de China (CCTV), controlado por el régimen de Xi Jinping. Solamente el año pasado, los ingresos de Pop Mart en mercados fuera de China por la venta de Labubus aumentaron un 375,2 %, según cifras de SCMP. Mientras que en los seis primeros meses de 2025, prevén que los ingresos se incrementen en 200 %. En paralelo, la fortuna de Ning asciende a 20100 millones de dólares, indica el Bloomberg Billionaires Index.

Labubu-Hype in Berlin: Am Freitag eröffnet im Alexa um 10 Uhr der erste Pop Mart-Store. Schon am Morgen stellen sich zahlreiche Menschen an, um eine der begehrten Plüschtier-Figuren zu ergattern. pic.twitter.com/Qe6fY1hP4t

