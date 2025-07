Por primera vez, la posibilidad de que Barack Obama enfrente consecuencias judiciales por su presunto rol en la llamada trama rusa se instala en el debate político en Estados Unidos. Todo surge a raíz de los documentos difundidos por la Dirección de Inteligencia Nacional y que explican cómo bajo su supervisión, se habría “fabricado y politizado información” para conspirar contra la primera presidencia de Donald Trump.

Más de 100 páginas de correos electrónicos y documentos fueron publicados por Tulsi Gabbard, directora del organismo, hace pocos días. Ahora, una nueva tanda de 44 páginas detalla turbias artimañas de la Administración Obama, incluyendo la mención a “problemas físicos y emocionales” de Hillary Clinton que la hacían tomar medicamentos cuando aún estaba en campaña para enfrentar a Trump en las elecciones de 2016.

Gabbard dio el primer paso en términos legales. Derivó todo el material al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) mediante una acción denominada “criminal referral” para que se evalúe si corresponde abrir una investigación penal contra la Administración Obama. Un portavoz del DOJ confirmó la recepción de la información, aunque no hay todavía detalles sobre el inicio de las averiguaciones. De todas formas, la funcionaria de Trump tiene claro cuáles serían los posibles delitos: conspiración, falsedad bajo juramento o fabricación de documentos oficiales.

🧵 New evidence has emerged of the most egregious weaponization and politicization of intelligence in American history. Per President @realDonaldTrump‘s directive, I have declassified a @HouseIntel oversight majority staff report that exposes how the Obama Administration… pic.twitter.com/0sS4Df8yoI

