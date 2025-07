Es imposible navegar por internet y no cruzarse con el video de Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer y Kristin Cabot, la directora de personal. Estaban abrazados cuando una cámara los enfocó durante un concierto de Coldplay. Ambos son casados, pero no entre sí. El breve, pero bochornoso momento se volvió viral y ellos, saltaron a la fama.

En apenas un día se publicaron más de 22000 artículos sobre Astronomer, con 9000 centrados en Andy Byron, según Muck Rack, una base de datos en línea. En total, más de 15 millones de personas leyeron sobre el escándalo de esta infidelidad en el concierto de Coldplay. El mismo promedio de lectores en temas como el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs, la disputa entre el empresario Elon Musk y el presidente Donald Trump o la muerte del Papa Francisco, detalla el portal Memo, dedicado a medir el impacto de artículos en medios de comunicación.

¿Por qué generó tal revuelo? Varios factores formaron la tormenta perfecta: el morbo que genera una infidelidad, que esta la cometiera el CEO de una importante empresa tecnológica con la directora de personal y último pero no menos importante, las posibles implicaciones financieras. Y es que Astronomer, empresa privada, venía de cumplir los últimos pasos de financiación por 93 millones de dólares antes de una posible salida a la bolsa.

Sensación global en búsquedas de Google

Si hay que entender algo, es que uno de los activos más importantes para una empresa es la confianza de sus clientes y de su personal. Eso se quebró con la infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot. Con este contexto cabe mencionar que Astronomer es una startup de software respaldada por Salesforce Ventures, Insight Partners y Bain Venture Capital. Byron se unió a la empresa en 2023.

No hay información pública sólida que confirme que Astronomer Inc. haya sufrido pérdidas económicas directas a raíz del escándalo en el concierto de Coldplay, pero el medio como The Economic Times afirma que “la confianza de los inversores, la moral de empleados y la valoración a largo plazo podrían verse afectados” por la falta de liderazgo y transparencia. Así, expertos financieros señalan que, en empresas privadas, “la confianza en el equipo directivo es crucial ye este tipo de escándalos puede socavarla”. Pare evitar daños mayores, Byron renunció a su cargo.

Sin embargo, como toda polémica, también hay otra perspectiva de ver las cosas: expertos en relaciones públicas citados por Business Insider consideran que el escándalo podría funcionar como “bendición disfrazada”, atrayendo cobertura mediática positiva al dar visibilidad global a la compañía. En eso tienen razón, las consultas en Google Trends se incrementaron hasta 500 % en 24 horas para términos como “Andy Byron”, “Kristin Cabot”, y “Astronomer CEO affair”. Además video del incidente superó 55 millones de vistas en TikTok.

Divorcio milonario

Se estima que el patrimonio de Andy Byron está entre 20 y 70 millones de dólares y gracias a las leyes matrimoniales Massachusetts, Megan Kerrigan (esposa engañada) podría llevarse la mitad de esos millones. New York Post explica que quienes estén casados allí durante más de siete años, deben dvidir los bienes que hayan acumulado juntos. Kristin Cabot, “podría no tener el mismo dilema financiero ante un divorcio, ya que ella y su aparente pareja formal, el propietario de Privateer Rum, Andrew Cabot, estaban juntos hace poco”.

Por otro lado, varias marcas aprovechan este boom de internet para hacer publicidad y sumarse a las estadísticas de viralidad. Por ejemplo, en un partido de los Philadelphia Phillies contra Los Angeles Angels, la mascota Phillie Phanatic y su compañero burlonamente reprodujeron el momento.

Para terminar, otro dato no menor: en Polymarket las apuestas superaron los cuatro millones de dólares sobre si Byron renunciaba o no a la dirección ejecutiva de Astronomer. Algo que finalmente sí ocurrió.