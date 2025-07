Varias señales adelantaban lo que ahora la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirma: la trama rusa que ocasionó una grave crisis política contra el primer Gobierno de Donald Trump se trató de una “conspiración de la Administración Obama”. Un comunicado del organismo que dirige Tulsi Gabbard reveló que el entonces presidente Barack Obama y miembros de su gabinete “fabricaron y politizaron información de inteligencia para sentar las bases de lo que fue esencialmente un golpe de Estado de años contra el Presidente”.

Gabbard publicó más de 100 páginas de correos electrónicos y documentos. Uno muestra que en septiembre de 2016 —dos meses antes de las presidenciales— la Comunidad de Inteligencia (CI) determinó que enemigos externos de EE. UU. “no tienen y probablemente no obtendrán las capacidades para ejecutar con éxito ataques cibernéticos generalizados y no detectados” contra el sistema electoral. Eso significa que la Administración Obama sabía que un atentado no era posible. Sin embargo, lo usaron para iniciar una batalla institucional.

Aquel complot entre Vladímir Putin y Trump que promocionaron los demócratas dominó la agenda mediática entre 2017 y 2019. Además, sirvió para instalar la idea de un supuesto abuso de poder o intento de manipular las elecciones por parte del mandatario republicano. Por si fuera poco, preparó el terreno político de su primer impeachment por “presionar a Ucrania” para investigar a Joe Biden. Ahora, las nuevas revelaciones dan solidez a la acusación de “cacería de brujas” que tanto hizo Trump.

La conspiración de Obama

Solo era cuestión de atar cabos y de que una investigación oficial confirmara lo que se veía venir respecto a la trama rusa. Por ejemplo, en 2022 salió a la luz que el espía ruso y principal fuente del expediente contra Trump, Igor Danchenko, cobró un cheque del FBI entre 2017 y 2020.

Un año después, el fiscal especial John Durham informó que el FBI empleó información de inteligencia “no corroborada, sin procesar ni analizar”, para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump. Ese reporte superaba las 300 páginas y daba detalles de cómo los responsables de esta orgnización mostraron “una ausencia grave” de rigor analítico en el tratamiento de la información.

Todo esto coincide con el comunicado de prensa de la Dirección de Inteligencia Nacional. “Los funcionarios de Obama filtraron declaraciones falsas a los medios de comunicación , incluido The Washington Post, afirmando que ‘Rusia ha intentado a través de medios cibernéticos interferir, si no influir activamente, en el resultado de una elección’”, se lee. Para enero se 2017 se publicó “una nueva evaluación de la comunidad de inteligencia que contradecía directamente las evaluaciones de la CI que se habían realizado durante los seis meses anteriores”.

Se hunde el Partido Demócrata

La propia Hillary Clinton había usado la trama rusa antes de las últimas elecciones, cuando Trump compitió contra Kamala Harris. Dijo “no tener ninguna duda” de que Vladímir Putin interfirió y sugirió que podía repetirse. La excandidata demócrata hacía guerra sucia posiblemente siendo consciente de que todo se trataba de un montaje.

Resta ver el costo político que esto tendrá para la credibilidad de Obama, aunque es probable que el Partido Demócrata resulte el más afectado. Los índices de aprobación son inferiores al 35 % entre hombres blancos, hombres hispanos y votantes de clase, indica una reciente encuesta de Unite the Country, un súper PAC demócrata. El reto es redefinirse sin un líder claro y con una derrota que todavía cuesta superar en 2024, cuando perdieron la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes.