Si el caso Epstein había desatado una tormenta mediática, ahora se convirtió en un cataclismo político. Republicanos y demócratas están en pleno fuego cruzado, mientras que el presidente Donald Trump llama “tontos” a seguidores que le exigen cumplir su promesa de campaña: desclasificar los archivos sobre los crímenes cometidos por el fallecido multimillonario pedófilo.

El 63 % de los votantes estadounidenses encuestados por la Universidad de Quinnipiac rechaza el enfoque de la Administración Trump en la investigación. Al mismo tiempo, la fiscal general Pam Bondi despertó la furia de seguidores del movimiento MAGA por sus contradicciones. En febrero dijo que el FBI estaba revisando “decenas de miles de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”. Sin embargo, hace unos días el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), dirigido por Bondi, anunció que luego de una “revisión sistemática” del caso, no existe tal cosa como “la lista Epstein”. Para empeorar las críticas contra el Gobierno republicano, Maurene Comey, una de las fiscales federales que procesó a Epstein, fue despedida de su puesto en el Distrito Sur de Nueva York, según The New York Times.

El cambio de postura de la Administración Trump es lo más llamativo, y figuras conservadoras influyentes como Tucker Carlson y Steve Bannon han puesto al gobierno bajo la lupa. Joe Rogan hizo mención al caso en su famosos podcast, “The Joe Rogan Experience”. “Tenían cintas de video y de repente ya no las tenían”, dijo. “¿Por qué dijeron que había miles de horas de grabaciones de gente haciendo cosas horribles? ¿Por qué dijeron eso?”. Es una pregunta que, al igual que el presentador, se hacen por estas horas millones de estadounidenses.

¿Qué dice Trump?

Donald Trump defiende la decisión del Departamento de Justicia y asevera en un mensaje en su red Truth Social que se trata de una “estafa” demócrata –a la cual ahora se refiere como “engaño Epstein”– bajo la cual cayeron “sus antiguos seguidores”. En otra parte de su mensaje agregó: “Que estos cobardes sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas, que ni se les ocurra hablar de nuestro increíble e inédito éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo!”.

Lo cierto es que las aguas están divididas entre los republicanos. Aunque famosos conservadores emiten críticas, por otro lado la Cámara de Representantes votó recientemente para no permitir la discusión sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Y es que los demócratas habían presentado una moción para habilitar una votación formal en la que se exigiera que el Departamento de Justicia hiciera públicos los archivos en 30 días. La moción fue rechazada por 211 votos contra 210, con todos los republicanos votando en contra. Aunque el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, dijo públicamente estar a favor de “poner todo sobre la mesa”, luego votó con su bancada para bloquear la propuesta. Estos movimientos y contradicciones alimentan el descontento.

Ghislaine Maxwell podría aprovechar el escándalo

Era de esperarse que los demócratas usaran este tema como argumento político para erosionar la confianza de los votantes de Trump. Pero otra que podría aprovechar la polémica es Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por su complicidad con Epstein, su expareja. “Con toda la discusión sobre quién está siendo procesado y quién no, es especialmente injusto que Ghislaine Maxwell permanezca en prisión basándose en una promesa que el gobierno de Estados Unidos hizo y rompió”, declaró su abogado, David Oscar Marcus.

Pase lo que pase con Maxwell, una antigua compañera de celda prefirió adelantarse con una declaración pública: “Solo para aclarar: Conocí personalmente a Ghislaine Maxwell cuando estuve en prisión con ella. No tiene ninguna tendencia suicida”, escribió Jessica Watkins en X y agregó que se está “adelantando a posibles narrativas”.