El regreso de Superman a la pantalla grande no logró despegar en China. La película recaudó apenas 6,7 millones de dólares en su primer fin de semana en el país asiático, una cifra baja para una producción de esta magnitud y a pesar de la expectativa por el relanzamiento del superhéroe más icónico de Estados Unidos, esta vez dirigido por James Gunn. La cifra disminuye a 1,6 millones de dólares a este lunes 14 de julio.

El pobre desempeño en un mercado tan importante para Hollywood llama la atención. Y es que en abril pasado, la Administración Nacional de Cine de China anunció que reducía la cantidad de películas de Hollywood en sus salas. Por ende hay una hipótesis que cobra fuerzas: ¿China está castigando a Hollywood como respuesta a la guerra de aranceles impulsada por Donald Trump?

Esta disputa por aranceles está en una situación de tensa calma. Aunque Trump bajó a 30 % la tasa que impone a Pekín, y este a su vez disminuyó al 10 % la que impone a Washington, de no llegar a un acuerdo para el 12 de agosto este año, el tema podría volver empeorar al restablecerse los aranceles que llegaban hasta el 145 %. Como resultado, los mercados están a la expectativa, al igual que la industria hollywoodense.

Poca conexión con la audiencia de China

Teniendo en cuenta que la producción de la nueva película de Superman fue de 225 millones de dólares, según una fuente que cita la agencia Reuters, puede decirse que la recaudación en taquilla el primer fin de semana es positiva. En total, obtuvo 217 millones de dólares. La cifra se divide en unos 122 millones de dólares en EE. UU. y 95 millones de dólares en el extranjero.

Pero no todo es color rosa. Lo recaudado fuera de EE. UU. llama la atención de personas como Jeff Bock, analista senior de taquilla de Exhibitor Relations Co. Para él, la venta internacional de entradas es “preocupante” para una película de acción. Entonces, vale la pena ahondar específicamente en el mercado chino, el cual ha llegado a significar 23 % de todo lo recaudado en películas como Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada el año pasado.

Superman parece estar lejos de llegar a ese porcentaje. La guerra de aranceles tiene mucho que ver debido a que no solo se recortó el número de películas de Hollywood proyectadas en China, también impacta su promoción. A esto se suma otro detalle: el personaje principal es el mayor superhéroe y “símbolo” estadounidense; y el público chino poco conecta con el tema, sobre todo ahora que ambas potencias se enfrentan a nivel económico, tecnológico y geopolítico.

Comentarios en Reddit reafirman este último argumento: “La mayoría de la audiencia china no creció con los dibujos animados y los cómics de Superman. Las principales críticas a la película son que las peleas no son lo suficientemente emocionantes y que la historia parece infantil”, escribe uno de los usuarios de esta plataforma del gigante asiático.

La súplica de James Gunn

El director James Gunn trató de salvar a su película en el mercado chino. Se deshizo en elogios y agregó que China es “como su hogar” aunque solo ha estado en ese país “una vez”. Afirmó que Superman “no existiría sin los grandes cineastas de Hong Kong y China continental” porque ahí “aprendió” a hacer películas.

Los comentarios del director suenan más a un intento por ganarse a los espectadores chinos. Pero no lo logra. Sin importar lo que mencione, la recaudación de Superman obedece a razones que exceden sus cumplidos y la asistencia a las salas de cine.