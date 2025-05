La tregua que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció por el “Día de la Victoria”, entre el 8 y el 11 de mayo, fue una promesa incumplida. Las tropas del Kremlin atacaron Ucrania, de acuerdo con reportes divulgados desde Kiev, dejando al menos siete muertos y más de 30 heridos. Mientras tanto, el mandatario ruso alardeaba de su poder militar desde la Plaza Roja para conmemorar los 80 años de la derrota nazi a manos de la Unión Soviética, acompañado de amigos dictadores como Xi Jinping, de China; y Nicolás Maduro, de Venezuela.

El Estado Mayor ucraniano reveló que se produjeron 80 combates en ocho zonas del frente durante el segundo día de tregua. Horas antes, los ataques rusos a Ucrania mataron “al menos a siete civiles e hirieron al menos a otros 31 durante el último día”, según autoridades regionales citadas por el Kyiv Independent. El 8 de mayo, 130 bombas fueron lanzadas por el ejército ruso y luego 56 más.

Era de esperarse que la tregua de Putin resultara ser falsa. El mandatario ruso no tiene intenciones de llegar a un acuerdo para el fin de la guerra o exige condiciones que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, naturalmente rechaza. Eso lo dejó claro incluso ante el gobierno estadounidense de Donald Trump, que parece dispuesto a retirarse como mediador de las negociaciones. Basta con escuchar declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio. “Si no es posible, si estamos tan alejados que esto no va a suceder, entonces creo que el presidente probablemente esté en un punto en el que va a decir: ‘bueno, hemos terminado'”, dijo recientemente desde París.

La maniobra propagandística de Putin

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, coincide con las palabras de Rubio: “Lo que me molestaría es si llegamos a la conclusión de que los rusos no están participando en negociaciones de buena fe. Y si eso sucede, sí, nos vamos a ir”, aseveró a Fox News. Podría inferirse entonces que las negociaciones están en un punto muerto, a pesar de que Trump se niega a divulgar una fecha límite de cuánto tiempo está dispuesto a esperar por Rusia.

En Kiev, las cosas empeoran y eso lleva a Zelenski a insistir en un alto al fuego “inmediato e incondicional de un mes que permita empezar a negociar de forma directa una salida pactada a la guerra”. Para el presidente ucraniano, la tregua de Putin no es más que una “maniobra propagandística” en medio del 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.

Ciertamente, los actos en Moscú se convirtieron en toda una puesta en escena con dictadores provenientes de distintos países y de sus aliados, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Este último, para justificar su viaje a Moscú, publicó un mensaje en X luego de reunirse con Putin: “Reiteré al presidente Putin el compromiso de Brasil con la paz y nuestra voluntad de trabajar junto con China y el Grupo de Países Amigos para encontrar una solución a la guerra en Ucrania”.

Participei hoje de um encontro bilateral com o presidente Vladimir Putin, no Kremlin, onde acertamos a retomada da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação, instância máxima de discussão estratégica entre os nossos dois países, que não se reúne desde 2015. Nosso… pic.twitter.com/UORQqQw2be — Lula (@LulaOficial) May 9, 2025



Y es que a estas exhibiciones de amistades entre dictadores, tanques de guerra y drones (mostrados por primera vez en un desfile militar), se suma el saludo de Putin a soldados norcoreanos al término del desfile. “El presidente les dio las gracias (…) Fue un detalle de cortesía y el reconocimiento al heroísmo de los soldados norcoreanos en esta operación”, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Detrás de ese saludo hay alianzas que impiden el fin de la guerra en Ucrania, por eso cierran filas y exhiben su poder aprovechando el “Día de la Victoria”.