Robert Francis Prevost, ahora conocido como el papa León XIV, se convirtió en el máximo líder de la Iglesia católica. Su elección ha sido una sorpresa para millones de creyentes y para los mercados de apuestas, que se inclinaron por otros candidatos, llegando a recaudar más de 30 millones de dólares en portales como Polymarket.

Esta elección también trae reacciones en la política internacional. Por ejemplo, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que es un “gran honor” que León XIV sea el primer papa estadounidense, no sin antes asomar sus intenciones de reunirse con él, a pesar de que no era su favorito. Es necesario recordar que ambos tienen diferencias en cuanto al tema de la migración, que ha sido bandera del gobierno republicano que apenas asumió el poder el pasado 20 de enero inició una serie de políticas enfocadas en deportaciones masivas.

El papa León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, pero tiene orígenes franceses e italianos por parte de padre y españoles por parte de madre. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 tras pasar gran parte de su vida en ese país. De hecho, en su primer discurso saludó –en perfecto español– a su “querida” diócesis de Chiclayo. Es decir, el sumo pontífice es alguien cercano a la comunidad migrante y así lo deja ver en su cuenta de X, donde no tuvo reparos en reprochar declaraciones del vicepresidente de EEUU, JD Vance.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025