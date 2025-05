La agenda progresista tiene los días contados. No solo por el hartazgo ante las imposiciones de raza y de género que se deja ver en las urnas electorales en diversos países, o en las salas de cine –cuando alguna película pretenden seguir imponiendo dicha narrativa– sino porque además, las mismas empresas que la promocionaban hoy se apartan para mantener sus facturaciones a flote.

Así lo hicieron Bud Light, Target y otras más. Ahora Disney se suma al grupo. Con bombos y platillos, la compañía anunció la construcción de un nuevo parque en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. La ironía radica en el hecho de que allí la homosexualidad es penada con hasta 14 años de cárcel, tipificado en el Código Penal, sin mencionar que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo también pueden ser castigadas por la ley sharía con pena de muerte.

Pero a Disney parece no importarle ahora lo que ocurre en Abu Dabi, en términos de violaciones a los derechos humanos relacionados con la libre elección de los individuos. Por el contrario, afirman que el parque temático “será auténticamente Disney y distintivamente emiratí, combinando las historias, personajes y atracciones icónicas de Disney con la vibrante cultura de Abu Dabi, sus impresionantes costas y su arquitectura impresionante”. Tal parece que la causa ideológica que tanto defendió la compañía y que la llevaron a enfrentarse a políticos como el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quedó en el olvido.

This new theme park resort in Abu Dhabi will be authentically Disney and distinctly Emirati – combing Disney’s iconic stories, characters and attractions with Abu Dhabi’s vibrant culture, stunning shorelines, and breathtaking architecture. ✨ https://t.co/M1GHeYgr4H #YasIsland… pic.twitter.com/IyjODlj9ar

— Disney Parks (@DisneyParks) May 7, 2025