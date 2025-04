Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, habló sobre los aranceles “recíprocos” entre China y EEUU. Durante una reunión a puerta cerrada con inversores aseveró que la guerra comercial entre Washington y Pekín es insostenible. En palabras textuales, afirmó que “nadie piensa que el estado actual sea sostenible, en 145 % y 125 %, así que yo diría que en un futuro muy cercano habrá una desescalada”.

De inmediato, el presidente Donald Trump comenzó a dar señales de querer bajar las tensiones con el régimen de Xi Jinping, y prueba de eso son las declaraciones que ofreció al New York Post. “No, no voy a mencionar COVID. No voy a decir: ‘Oh, voy a ser duro con China, voy a ser duro contigo, presidente Xi’. No, vamos a ser muy amables”, soltó el mandatario republicano para sorpresa de muchos.

Y es que los aranceles a los productos provenientes de China llegan hasta 145 %, mientras que Pekín ha respondido con gravámenes de 125 % a Estados Unidos. Aunque la situación hasta hace pocos días parecía no tener salida, ciertos movimientos en la Casa Blanca dejan ver que un acuerdo podría estar cerca. Esto no solo por las declaraciones de Trump sobre la relación con China, sino también porque en las últimas horas anunció que no tiene intenciones de despedir al presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.

Trump finalmente se reunirá con Xi Jinping

“Veremos qué pasa. Pero, en última instancia, tienen que llegar a un acuerdo, porque de lo contrario no podrán hacer negocios en Estados Unidos. Y queremos que estén involucrados”, agregó Trump en estas declaraciones que los mercados internacionales escucharon con atención. La novedad la completa la confirmación de que el mandatario estadounidense se reunirá con Xi Jinping el próximo mes, según un reporte de Reuters.

Mientras llegan los resultados del encuentro, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, también reveló que las negociaciones con China no han comenzado, lo que difiere de lo dicho por el presidente una semana atrás respecto a que “altos funcionarios” de Pekín estaban hablando con sus homólogos de Washington. Lo cierto es que versiones van y vienen sobre este punto en particular mientras otras naciones estarían tocando la puerta a la Administración republicana para renegociar.

Fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien anunció que EEUU ha recibido “ofertas comerciales oficiales de 18 países”. A eso se suman 34 naciones con las cuales se han reunido funcionarios como Bessent; el secretario de Comercio estadounidense, Howard William Lutnick; así como el principal asesor de Trump en materia de comercio y manufactura, Peter Navarro; entre otros, según la vocera. En el caso de Canadá, las negociaciones no comenzarán sino hasta la celebración de las elecciones generales el próximo 28 de abril.

Wall Street aliviado por la desescalada

Todo lo anterior parece ser el “período de transición” del que habló Trump hace poco más de un mes. Aunque no hay hechos concretos que sugieran el fin de la guerra comerciales, los mercados sonríen cuando Trump cede. Así quedó demostrado cuando pausó la entrada en vigencia de los gravámenes por 90 días. Inmediatamente el valor de las acciones en Wall Street se disparó.

En horas recientes pasó algo similar. Luego de que Trump descartara despedir a Jerome Powell de la Reserva Federal –y que además, remarcara que los aranceles finales a China no estarían “ni cerca” del nivel de 145 % establecido– Wall Street cerró con subidas superiores a 2 %, con el Dow Jones de Industriales aumentando 2,66 % al cierre de la jornada y el S&P 500 avanzando 2,51 %.