“Simbiosis”, ese es el término que usó el almirante Samuel Paparo, jefe del Comando Indopacífico de Estados Unidos, cuando hablaba ante un comité de senadores en Washington. El funcionario se refirió así a la amistad entre Rusia, China y Corea del Norte con el fin de conseguir la victoria sobre la invasión contra Ucrania y al mismo tiempo, elevar las tensiones bélicas en la región de Indopacífico y en el resto del mundo.

Paparo habla desde la experiencia. “Es una simbiosis transaccional en la que cada Estado satisface la debilidad del otro Estado para beneficio mutuo”, aclaró durante la audiencia luego de aseverar que China ha proporcionado el 70 % de las máquinas herramienta y el 90 % de los chips heredados (usados en computadoras) para ayudar a Moscú a “reconstruir su maquinaria de guerra”.

La evidencia de estas colaboraciones podría estar en la denuncia que hizo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre la presunta participación de 155 ciudadanos chinos dentro de ejército ruso. El régimen de Xi Jinping negó la información y agregó que es “socio estratégico, amigo y camarada” de Rusia. Sin embargo, abundan las dudas debido a que meses atrás se comprobó la presencia de soldados norcoreanos dentro de las filas del ejército dirigido por Vladímir Putin.

Ejército de Putin cuenta con misiles norcoreanos

Mientras que China envía componentes electrónicos, Corea del Norte entrega “miles, quizás cientos de miles de proyectiles de artillería” y miles de misiles de corto alcance a Rusia. Como moneda de cambio, la dictadura de Kim Jong-un recibiría apoyo de defensa aérea y misiles tierra-aire.

Las afirmaciones del almirante no son descabelladas. De por sí, la colaboración militar del comunismo juche con Rusia fue confirmada meses atrás por el propio gobierno de EE. UU. llegando incluso a detallarse en varios medios, como The New York Times, el modus operandi de los soldados norcoreanos. Por ejemplo, cuando combaten un dron, “los norcoreanos envían a un soldado como señuelo a fin de que los demás puedan derribarlo. Si están gravemente heridos, tienen instrucciones de detonar una granada para evitar ser capturados vivos, sujetándola bajo el cuello con una mano en el pasador mientras se acercan los soldados ucranianos”.

Corea del Norte había enviado entonces alrededor de 11000 soldados para auxiliar al ejército ruso en la región de Kursk, al sur de Rusia, donde soldados ucranianos habían capturado territorio. Pero desde el primer combate, “aproximadamente un tercio de los soldados norcoreanos murieron o resultaron heridos”, según funcionarios ucranianos y estadounidenses.

Trump está “frustrado” por la guerra

Así, mientras se desarrolla una guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, también aumentan las tensiones por la invasión rusa contra Ucrania sin que se avizoren soluciones. La paz aún está lejos teniendo en cuenta que la mediación de la Administración Trump no ha sido efectiva. De hecho, el mandatario está “frustrado” con Moscú y con Kiev, de acuerdo con palabras de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Si bien Steve Witkoff, enviado del presidente de EE. UU., voló a Rusia en las últimas horas para conversar con Putin, también se sabe que el jefe del Kremlin no está dispuesto a ceder en su objetivo de anexarse parte de territorio ucraniano.

Por lo pronto, el almirante Samuel Paparo dijo que alrededor de 28500 efectivos estadounidenses están actualmente en Corea del Sur y que la presencia de tropas estadounidenses en la región de Indopacífico, es indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos.