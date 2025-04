José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, no deja de figurar cuando se trata de los nexos tejidos entre la nación europea y el régimen comunista chino. Si tiempo atrás el foco estuvo en el lobby que ejerció para que Pedro Sánchez permitiera la presencia de Huawei con su red 5G —acusada de espionaje—, ahora la atención se centra en una nueva conexión con el negocio de sus hijas.

La agencia de publicidad Whathefav realizaría trabajos para el The Global Analysis & Trends in Emerging Region Center (Gate Center), un think tank con sede en Madrid que Zapatero fundó junto a un empresario chino. Según una exclusiva de The Objective, sus hijas realizan para este centro, “una labor de asesoramiento y gestión de redes sociales”. Otro aspecto llamativo, es que sobre su socio pesan investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI).

Tanto Laura como Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, se mueven bajo perfil pero eso no implica que sus nombres permanezcan alejados de titulares. El año pasado trascendió que planeaban instalar su agencia en Venezuela al gestionar la búsqueda de un creador de contenido nacido en dicho país, con residencia en Madrid. El objetivo pasaba por liderar un “proyecto gaming” de la compañía, el cual estaba dirigido al público de la nación caribeña. Así, se traza una senda de complicidades que va desde Caracas hasta Pekín.

Nexo de Zapatero con empresario chino

El logo de Huawei también comenzó a figurar en la web de la agencia Whathefav casi al mismo tiempo de una de las sociedades de Víctor de Aldama —empresario actualmente acusado por el famoso caso de corrupción Ábalos-Koldo— firmara un contrato con dicha empresa china en el año 2021. Para lograr el negocio habría sido necesaria la participación de Fangyong Du, el socio de Zapatero.

Sin embargo, cabe destacar que la presencia de la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero es un detalle dentro de un asunto mucho más profundo. Entonces, ¿quién es este empresario chino que trabaja de la mano con el expresidente del Gobierno español?

El medio El Confidencial reveló en febrero pasado que Fangyong Du, alias Miguel Duch, también está trabajando para el Grupo de Puebla y el banco de los BRICS, ambos grupos obedientes a la agenda izquierdista y del Partido Comunista Chino (PCCh). La información fue confirmada por él mismo, agregando que Zapatero fue el encargado de conectarlo con ambas organizaciones. “A mí me encanta Zapatero, me gusta mucho. Todo lo hace con diálogo y con paz. No es agresivo. Me gusta su filosofía”, declaró por vía telefónica. Su labor sería la de realizar informes sobre el “desarrollo económico de China entre los años 70 y 90 del siglo pasado y estudiar qué enseñanzas pueden sacar los países de Sudamérica”.

La advertencia de la inteligencia española

A Fangyong Du le fue negada la nacionalidad española años atrás precisamente por información del CNI que advertía sobre “razones de seguridad nacional”, probablemente vinculadas a espionaje para el régimen comunista chino de Xi Jinping. Aunque ahora está residenciado en México por su trabajo con el Grupo de Puebla, hasta la publicación de la investigación, El Confidencial señalaba que el inversor “tiene sus empresas domiciliadas en el mismo edificio de la calle Velázquez de Madrid en el que tiene su sede Gate Center”.

Este think tank, fundado en el año 2022, no habría hecho más que ejercer actividades de lobby dentro del gobierno español para garantizar la presencia de los tentáculos chinos en el país europeo. Y parece que Zapatero aprovechó esas conexiones para impulsar la empresa de sus hijas.