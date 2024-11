China está lejos de ser la sociedad perfecta a pesar de la vigilancia de la dictadura con más 500 millones de cámaras de vigilancia repartidas en todo el país, el adoctrinamiento sobre la población dirigido por el Partido Comunista o el poder económico que convierte al gigante asiático en la segunda potencia mundial.

La prueba está en los cinco ataques masivos que ocurrieron en menos de dos meses en China. En uno de estos, ocho personas murieron y 17 resultaron heridas luego de que un hombre de 21 años los acuchillara en el Instituto Vocacional de Artes y Tecnología de Wuxi, en la ciudad de Yixing. El motivo: reprobó varios exámenes y no estaba satisfecho con el bajo salario como pasante en una fábrica. Un comunicado de la policía detalló que “decidió desahogar sus frustraciones a través del ataque”.

Solamente en uno de los cuatro ataques se habló de motivos laborales relacionados con faltas de pago. Sin embargo, el régimen está viendo un patrón. Por eso, desde Pekín están priorizando los abonos a trabajadores de la construcción “con el objetivo de mantener la estabilidad social en tiempos económicos turbulentos”, tal como reseña South China Morning Post. Es otro síntoma de una profunda crisis en el país que gobierna Xi Jinping, empeorada por la falta de ingenieros civiles, la crisis inmobiliaria, así como también la ansiedad y depresión detectada en la clase media por la actual incertidumbre económica.

👉 8 people killed and 17 injured in knife attack at vocational school in city of Yixing in Jiangsu, eastern China: Local police pic.twitter.com/LyeqGlzLdL

— News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 16, 2024