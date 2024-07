El fallo de este lunes del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor del expresidente Donald Trump descolocó al Partido Demócrata. Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces decidieron que el también candidato republicano puede reclamar su inmunidad frente a procesos penales por su supuesta responsabilidad en el asalto al Capitolio en enero de 2021, así como intentos de “revertir” los resultados de las elecciones de 2020.

Es decir, el veredicto anula una anterior decisión de un tribunal federal de apelaciones, cuando este determinó que Trump “no gozaba de inmunidad” por esos presuntos delitos. Como resultado, es posible que se retrase el juicio en su contra por cargos federales de subversión electoral. Es un escenario positivo para el candidato republicano, que en los últimos días se ha anotado varias victorias, especialmente luego de debatir con el presidente Joe Biden, quien libra su propia batalla tras su decepcionante desempeño. Electores demócratas no lo quieren en la boleta, los megadonantes están preocupados y Barack Obama, una de las figuras de peso en el partido que más lo apoyaba, ahora se distancia.

Hay una salvedad en la decisión del Supremo. De acuerdo con el texto judicial, Trump tiene derecho, “al menos, a inmunidad presunta frente a la persecución penal por todos sus actos oficiales. No existe inmunidad para los actos no oficiales”. Pero esa diferencia la determinarán más adelante cortes inferiores, que definirán cuáles son actos oficiales y cuáles no.

Por lo pronto, en el lado demócrata se ven obligados a replantear sus estrategias, porque tal como declaró Harry Dunn, uno de los policías que estuvo durante el ataque al Capitolio, no pueden esperar que las instituciones cumplan sus deseos de frenar a Trump, quien sigue imparable, por lo que “todo dependerá de los votantes en noviembre”.

Mientras Trump sube, Biden se hunde

El exmandatario republicano celebra el fallo. Es un respiro luego de la sentencia de culpabilidad por el caso relacionado con la actriz porno Stormy Daniels y otros tres procesos aún abiertos. Y es que la vía judicial parece no servir a sus oponentes para desinflar su candidatura. “Esta es una gran victoria para nuestra democracia y nuestra Constitución, ¡Estoy orgulloso de ser estadounidense!”, escribió Trump en Truth Social.

Las encuestas luego del debate también lo respaldan. La cadena progresista CNN le dio a Trump la victoria con 67 % frente a 33 % de Biden, según las respuestas de los televidentes. A la par, YouGov indicó que para 43 % de los encuestados, Trump ganó el debate, en comparación con 22 % que se inclinó por Biden. Lo destacable es que los debates suelen ayudar a los indecisos a tomar una decisión y, por ende, pueden terminar inclinando la balanza.

Tal como explica ABC News, en promedio las encuestas suelen variar 2,4 puntos en las dos semanas posteriores al primer debate presidencial de cada ciclo. Entonces, dado que estas elecciones están especialmente reñidas, dicha ventaja se vuelve importante. Si Trump obtiene la victoria, la conseguiría ganando en estados péndulo como Arizona y Nevada. Además, según la encuestadora Patriot Polling, Trump amplió su ventaja sobre Biden luego del debate, para quedar con 44,3 % de intención de voto frente a 40,5 % del actual mandatario.

“Es falso” el apoyo de Obama a Biden

Quien no la está pasando bien es el presidente Joe Biden, cuya capacidad cognitiva está puesta en duda luego del debate por sus tartamudeos, largas pausas y gestos que evidencian falta de lucidez. Medios con una línea editorial afín al Partido Demócrata lo arrinconan con críticas o con el pedido de renuncia para que dé paso a otro candidato.

Su familia se habría reunido con él en Camp David para “implorarle que siguiera luchando en su intento por la reelección”, según CNN. Pero a puerta cerrada, las cosas son diferentes. Según el reconocido periodista Tucker Carlson, el tuit de Obama apoyando a Joe Biden luego del debate “fue falso”. En privado, el expresidente demócrata “le dice a la gente que Biden no puede ganar y, por lo tanto, está a favor de una convención abierta”.

Aquí es donde aparece Jill Biden, la primera dama, por “mantener a su marido enclaustrado lejos de cualquiera que pudiera convencerlo de abandonar el debate”. La información que revela el periodista confirma algunas sospechas: “Jill Biden es la fuerza impulsora detrás de la campaña de reelección de su esposo, tal como lo fue en 2020, cuando otros miembros de la familia (incluida la hermana de Biden, Val) lo consideraban demasiado deteriorado para postularse”.

Lo que dice no es descabellado, la primera dama ha aparecido en los últimos mítines dando ella el discurso mientras su esposo la observa desde un costado.