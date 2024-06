Luego de debatir contra el expresidente republicano Donald Trump, mucho se habla de la senilidad que estaría atravesando Joe Biden, el actual mandatario y candidato demócrata a la reelección. Los espectadores del cara a cara no podían creer su deplorable desempeño, sus titubeos y sus extrañas pausas mientras hablaba; ni siquiera personas dentro del partido daban crédito a sus ojos.

Ante el pesimismo, la hipótesis de su reemplazo, y la propia insistencia de Biden respecto a que no planea renunciar a la carrera presidencial, aparece la preocupación de los megadonantes. No es para menos que ellos miren con escepticismo al presidente demócrata porque en conjunto forman un músculo económico enorme para su campaña electoral. Por ejemplo, Ron Conway, capitalista de riesgo y Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs (fundador de Apple), eran de los que se enviaban mensajes con otros megadonantes sobre una situación que describían “como una posible catástrofe”.

Un donante de Silicon Valley que había planeado organizar un evento privado de recaudación de fondos con Biden este verano “decidió no seguir adelante con la reunión debido al debate”, según un reporte de The New York Times. Otro, se retiró temprano de una fiesta donde miraban el debate. Pero hubo quienes fueron un poco más allá y buscaban la manera de contactar a la primera dama, Jill Biden, para que convenciera a su esposo de renunciar a su candidatura. Así está el ambiente que rodea al presidente, centro de una ola de presión incontrolable mientras recorre el país buscando nuevas donaciones.

Al terminar el debate, hubo quejas por la falta de comunicación del equipo de campaña de Biden hacia los megadonantes, según el medio estadounidense. Nada frenaba los chats, correos electrónicos o murmullos sobre el presidente —de 81 años de edad— quien ante millones de votantes hacía promesas para un hipotético segundo período presidencial.

Y aunque los megadonantes no han retirado su apoyo, la realidad es que Joe Biden no está en la mejor situación respecto a las recaudaciones. Comenzando junio, su campaña y el Comité Nacional Demócrata contaban con 212 millones de dólares en fondos. En cambio, el equipo de Trump y el Comité Nacional Republicano lograron iniciar el mes con 235 millones de dólares, según datos del medio de comunicación.

De manera que el futuro a corto plazo es incierto. Algunos piden con urgencia reemplazar a Biden y otros, como el expresidente Barack Obama, apuestan por continuar con su postulación porque “las noches de malos debates ocurren”. Pero lo que demostró el candidato demócrata, es que sus capacidades cognitivas no serían las mejores para dirigir cuatro años más a la principal potencia mundial.

Kamala Harris está este fin de semana enfocada en una recaudación de fondos con el tema del orgullo gay para tratar de conseguir más donaciones. A la par, Jill Biden toma protagonismo en los mítines de su esposo al tomar el micrófono para dirigirse a los votantes. Ella misma lo ayudó a bajar, hace pocas horas, por las escaleras del avión presidencial para asistir a un evento electoral en los Hamptons, ubicado Long Island, Nueva York.

La campaña demócrata asegura que recaudó 14 millones de dólares en donaciones en línea desde el jueves (día del debate) hasta el viernes por la mañana. Sin embargo, eso no calma las preocupaciones de los votantes, ni las dudas de los megadonantes sobre qué debería pasar con la candidatura de Biden.

“Joe, you did such a great job answering every question. You knew all the facts.”

Jill Biden is a monster.

pic.twitter.com/8YuHteTzly

— End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024