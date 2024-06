El presidente estadounidense, Joe Biden, apareció en Carolina del Norte luego de su primer debate con el exmandatario republicano, Donald Trump. Dice que espera ganar las presidenciales de noviembre y que cree “con todo su corazón” que puede asumir un hipotético segundo mandato. Pero muchos no le creen. Su desastroso desempeño solo sirvió para que los demócratas contemplen seriamente la idea de buscar un candidato sustituto. Sin embargo, un importante referente de su partido como lo es Barack Obama, cerró filas en torno a su candidatura al justificar que “las noches de malos debates ocurren”. ¿Se impondrá la sensatez de buscar un sustituto o la testarudez de mantener a Biden en la carrera?

A los comentaristas de la cadena progresista CNN no les quedó otra que admitir que sus argumentos frente a Trump fueron “poco coherentes”, mientras que Kate Bedingfield, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo que su actuación fue “decepcionante”. Ciertamente, los números demuestran que los electores piensan igual: 43 % de los encuestados por YouGov opina que Trump ganó el debate, en comparación con el 22 % que dijo que fue Biden.

El remplazo de Biden luce como una posibilidad inevitable, luego de mostrarse confundido y aturdido en el estudio de CNN en Atlanta. Sin duda, hubo decepción entre los demócratas y fue tan evidente que The New York Times se unió a las alarmas al decir que tuvo “una actuación vacilante” que “genera dudas sobre su aptitud para permanecer en la carrera”. Por ende, cabe preguntarse, ¿quién podría tomar su lugar?

La actual vicepresidente es la primera opción a la que mira el Partido Demócrata. Es mujer, de raza negra e hija de inmigrantes. Tiene todas las fichas para calar con el discurso progresista de la campaña, a pesar de que ella no dudó en salir a defender a Biden tras su decepcionante debate con Trump.

Sin embargo, su desempeño como segunda al mando del Gobierno no es bueno. De ser importante durante la campaña presidencial de 2020, quedó relegada a temas poco relevantes y tampoco mostró avances en asuntos como la crisis fronteriza, que Biden le confió. El último promedio de encuestas de opinión nacionales de FiveThirtyEigh le da 49,4 % de desaprobación a su gestión.

El gobernador de California es mucho más joven que Biden (25 años para ser exactos) y es defensor de temas como el movimiento LGBT+ y el aborto. Su nombre ganó protagonismo por su rivalidad con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero su desempeño no ha sido el mejor.

Se le acusa de la escasez de viviendas en California, el aumento de la delincuencia y altos impuestos que llevaron al éxodo de importantes empresas. Como consecuencia de sus fallidas políticas, hay más personas sin hogar. Una encuesta de Emerson College Polling de hace cuatro meses mostró que Trump ganaría en una hipotética carrera por la Casa Blanca contra Newsom por 10 puntos (46 % vs. 36 %).

La gobernadora de Michigan se une a la lista de posibles candidatos para sustituir a Biden. Ha dicho que vería a los votantes “en 2028” insinuando aspiraciones presidenciales, y durante la pandemia del coronavirus criticó directamente al expresidente Donald Trump por sus políticas en materia de salud. Ha tomado medidas en el estado como recorte de impuestos a empresas pequeñas y jubilados, formando una imagen que podría hacerla ver como una candidata presidencial.

Su nombre suena desde hace meses por las dudas sobre la salud de Biden. Ha publicado libros, podcasts, y se mantiene activa ante el ojo público. De postularse, tendría que enfrentarse a los fantasmas que dejó la gestión de su esposo, Barack Obama, cuando fue presidente. En febrero pasado, un sondeo de McLaughlin & Associates reveló que alrededor de 47 % de los consultados (de 1478 personas) dijo que prevé que Michelle Obama ocupará el lugar de Biden.

El gobernador de Illinois, de 59 años, tiene en su hoja de vida la polémica decisión de convertir al estado en “santuario” para las mujeres que buscan abortar. Es integrante de la familia Pritzker, una de las más ricas de Estados Unidos, y cofundadora de la cadena de hoteles Hyatt. Tiene amplia experiencia en política, que incluye la copresidencia nacional de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008. Sin embargo, dada su fortuna, podría no caer bien entre sectores progresistas que defienden la lucha de clases y distribución de riqueza, tal como dicta los principios marxistas a los que obedecen.

Si bien hay una larga lista de opción para un posible remplazo de Biden, quizás no son las mejores, teniendo en cuenta las encuestas y características propias de cada personaje. Además, la decisión dependerá del mandatario, como adelantó David Axelrod, estratega que trabajó para Barack Obama, apenas finalizó el cara a cara contra Trump.

Y aunque la candidatura de Biden se vio duramente afectada después del debate, referentes de peso en el Partido Demócrata como Barack Obama insisten en mantener al octogenario en la carrera por la Presidencia. “Esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo. Entre alguien que dice la verdad; que distingue el bien del mal y hará lo correcto por los estadounidenses, y alguien que miente entre dientes para su propio beneficio. Anoche eso no cambió, y es por eso que hay tanto en juego en noviembre”, dijo Obama luego de justificar el mal desempeño de Biden frente a Trump afirmando que “las noches de malos debates ocurren”.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

