El discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Donald Trump, su contendiente para las próximas elecciones, no ha calado entre los electores. Por más que el mandatario demócrata haya querido retratar al candidato republicano como una amenaza para la democracia, recordando episodios como el asalto al Capitolio –del cual lo hace responsable– hay quienes opinan todo lo contrario: bajo la Administración Biden no ven garantías de que se mantenga el sistema democrático en el país.

Así lo determinó una encuesta en estados indecisos (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin), donde 44 % confía en Trump para hacer frente a las amenazas contra la democracia en EE. UU. En cambio, a Biden solo lo respalda 33 % en el sondeo elaborado por The Washington Post y la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason. Un resultado poco alentador para la campaña del demócrata, urgido por conseguir votos en los llamados “swing states” (estados péndulos), que generalmente definen la elección.

El resultado de la encuesta hecha a 3513 votantes registrados se vuelve aún más relevante si se toma en cuenta el medio que la publica. The Washington Post es abiertamente progresista y ha tenido una línea editorial a favor del gobierno de Biden. Por ende, que admita este dato se convierte en un problema aún mayor para el mandatario, quien viene aplicando una serie de medidas migratorias y pautando publicidad en enormes eventos deportivos para conseguir votos, sobre todo de comunidades hispanas.

POLL: President Trump is the strongest candidate to protect democracy.

DEFENDER OF DEMOCRACYhttps://t.co/7L3gUoMSJa pic.twitter.com/eXdPTRtBJn

— Steven Cheung (@TheStevenCheung) June 26, 2024