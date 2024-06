Luego de que la justicia de Nueva York declarara culpable al expresidente Donald Trump, por el caso relacionado con pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels, llegó el turno de los integrantes del Partido Republicano para revisar a fondo los motivos detrás de la acusación inicial del fiscal demócrata de Manhattan, Alvin Bragg (cuya campaña para llegar a ese cargo estuvo financiada directamente por George Soros, el multimillonario progresista).

El partido que respalda a Trump le está dando más señales de unidad luego del veredicto. No solo quedó demostrado cuando fue recibido en el Capitolio incluso por congresistas que han sido críticos, sino también por las investigaciones que están pidiendo contra el fiscal demócrata encargado de armar el caso judicial. Con ese contexto, Andrew Bailey, fiscal general del estado de Missouri, decidió presentar una demanda contra Nueva York “por su ataque directo al proceso democrático”.

Bailey tiene argumentos para la demanda que presentará. Además, coincide con el señalamiento de Donald Trump tanto en el juzgado como en actos de campaña de que los procesos judiciales en su contra obedecen a un “cacería de brujas”. “Tenemos que luchar contra un fiscal deshonesto que intenta sacar a un candidato presidencial de la campaña electoral. Sabotea el derecho de los habitantes de Missouri a unas elecciones libres y justas”, se lee en el mensaje del fiscal publicado en X. De concretar su demanda, ocurriría un enfrentamiento entre dos estados.

La Justicia debe dar explicaciones

La demanda irá directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos porque es una acción de estado contra estado, explica el fiscal. En consonancia con esto, un mes atrás exigió al Departamento de Justicia documentos relacionados con cualquier comunicación entre fiscales sobre las acusaciones contra el expresidente Trump. Bailey sustenta su pedido en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

El fiscal general de Missouri asegura que toma esta decisión porque los precursores de este caso contra Trump estarían supuestamente interfiriendo en el proceso electoral de noviembre al querer sabotear al candidato republicano, lo que obstruiría el derecho a votar de los habitantes del estado.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) deberá entregar todo: documentos, actas de reuniones, calendarios y agendas entre este organismo y las oficinas de Bragg, de la fiscal general de Nueva York, Leticia James; y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. Todos simpatizantes del Partido Demócrata. Y es que adicionalmente hay otro nombre que hace ruido, el de Matthew Colangelo, un exfuncionario de alto rango del DOJ, contratado por Bragg en 2022 para ayudar a dirigir la investigación contra el exmandatario. Eso aumenta las sospechas de que las averiguaciones para armar el caso “parecen haber sido realizadas en coordinación con el Departamento”.

La parcialidad del fiscal Alvin Bragg

Esta triangulación que plantean los republicanos no es descabellada. Ser respaldado electoralmente por una organización de George Soros, demandar a Trump y luego donar a la campaña de Biden no parecen mera casualidad. Además de Bragg, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no escondía sus ansias por ir contra Trump.

La funcionaria fue quien promovió el caso civil por supuesto fraude financiero del expresidente para construir su imperio. En este caso fue declarado culpable y tuvo que pagar 175 millones de dólares. Sumado a eso, Álex Soros, el hijo del multimillonario progresista, pidió a los medios activar una campaña de desprestigio para que cada portal lo llame “delincuente convicto”.