Las predicciones sobre los resultados de la Copa América de este año ya no están sobre los hombros de “animales oráculos” como pasó con el legendario pulpo Paul durante el Mundial Sudáfrica 2010 o el gato Aquiles durante la Copa del Mundo que se celebró en Rusia en 2018. Ahora es el turno de la inteligencia artificial (IA).

La herramienta tecnológica ocupa cada vez más espacios en la música, el diseño o el aprendizaje de idiomas, y ahora le toca el turno al mundo del deporte. Para ChatGPT, Brasil y Argentina “parecen ser los equipos más fuertes y con mayores posibilidades de ganar el torneo este año 2024”, según la consulta que hizo PanAm Post. De ambos equipos, dice que Brasil podría tener “una ligera ventaja debido a sus recientes victorias consecutivas y su sólida estructura de equipo”. Como resultado, parece que las apuestas también estarán guiadas por la poderosa herramienta que incluso China está usando para dirigir su ejército en el futuro.

Eso sí, ChatGPT deja claro que no tiene acceso a información en tiempo real, por lo que no puede prever el futuro. Eso quiere decir que carece de cualquier factor esotérico que sí se le dio a los animales, especialmente al pulpo Paul, por acertar los ocho partidos que le pidieron adivinar hace 12 años. Luego de su fallecimiento en el año 2010, distintas iniciativas lanzaron propuestas similares como el armadillo Flitz o la vaca Yvonne. De manera que las predicciones de ChatGPT se basan en datos de torneos pasados y el rendimiento de los equipos, no en la intuición o la suerte.

¿Quiénes llegarán a la final de la Copa América?

No poder prever el futuro no hace que las estimaciones de ChatGPT sobre la Copa América pasen por debajo de la mesa. La intromisión de la inteligencia artificial ha sido tan relevante en otros terrenos que sellos discográficos o cantantes famosos presionan por leyes que pongan límites para no salir perjudicados, ya que existen programas que imitan sus voces de una manera tan detallada que han generado confusiones. Ahora, en menor escala, son los animales adivinos los que se quedaron sin “trabajo”.

Si hablamos de la semifinal, entre los equipos con más posibilidades de clasificar son Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil, según una revisión hecha de manera separada por la agencia de noticias EFE. En la final se estarían enfrentando Brasil y Argentina, los mayores rivales del fútbol sudamericano y que se disputaron el mismo título en el año 2021. Esto demuestra que la inteligencia artificial solo arroja resultados de acuerdo con los datos históricos que han sido introducidos en su sistema, mostrando así las predicciones más obvias.

Cada uno tiene sus fortalezas, pero la selección argentina cuenta con Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo, una ventaja al ojo de la inteligencia artificial. “La posible presencia de jugadores como Messi, podría darle a Argentina la ventaja emocional y técnica necesaria”, se lee en su respuesta. La duda es si los fanáticos del fútbol tomarán en cuenta estos pronósticos.

Los comerciales de Joe Biden

Estados Unidos es la sede del torneo que reunirá a millones de espectadores y de asistentes a los 14 estadios. Serán 32 partidos del 20 de junio al 14 de julio. En otras palabras, es un evento apoteósico y la oportunidad perfecta para estrategias publicitarias.

Ya que faltan solo cuatro meses para las presidenciales en EE. UU., la campaña demócrata del presidente Joe Biden decidió pautar anuncios durante los comerciales para ganar votos latinos. Después de todo, el Partido Republicano estima que habrá una audiencia de unas 100 millones de personas. Era predecible la jugada debido a que el también candidato a la reelección apenas tiene 0,1 % de ventaja en las encuestas frente al exmandatario republicano Donald Trump.