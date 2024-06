Apple anunció que se unirá con OpenAI, la empresa que desarrolla herramientas de inteligencia artificial y eso enfureció a Elon Musk. El dueño de X advierte que si eso ocurre, prohibirá los celulares y tablets que fabrica la compañía. Dice que se trata “de una violación inaceptable” a la seguridad por lo que “los visitantes (en sus empresas) tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday (protegida contra campos electromagnéticos)”.

La preocupación de Elon Musk no es menor. A través de Apple Intelligence, OpenAI podría acceder al celular de los usuarios y eso implica un sinfín de cuestiones. Por ejemplo, el sistema operativo de dichos celulares integrado a la inteligencia artificial accedería a contactos, calendario, ubicaciones por GPS, rutinas o chats. Es como si el dueño de dispositivos Apple estuviera a punto de ser vigilado 24 horas.

Aunque Apple dice que la información personal “estará encriptada”, hay mucho recelo. La alianza implica que el famoso asistente Siri esté conectado a ChatGPT, por lo que el acceso a información será infinito. Por otro lado, OpenAI tampoco goza de la mejor popularidad, perseguida por escándalos al amenazar a exempleados si revelan secretos de la compañía, o la advertencia de Jan Leike, exresponsable de seguridad y quien renunció el mes pasado. Él manifestó que la empresa que dirige Sam Altman no invierte lo suficiente para investigar los riesgos de la IA y que le preocupa que la tecnológica “no esté en el camino correcto”.

Apple y OpenAi en la palma de la mano

“¡Es absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, y que crea que, de alguna manera, pueda ser capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad!”, completó Musk en X.

Y es que con la llegada de Apple al terreno de la inteligencia artificial, no quedaría ningún gigante tecnológico fuera de este terreno. Es decir, los actores de esta guerra ya están listos en el campo de batalla.

Para entender la fusión, vale destacar que hasta ahora, herramientas como ChatGPT-4o (la más reciente versión) estaban separadas del sistema operativo de Apple. Es decir, el usuario podía acceder solo si la descargaba y usaba en un momento de determinado. Pero con la alianza, la inteligencia artificial de OpenAI estará en todo el funcionamiento de iPhones o iPads. Es el siguiente paso de este rubro que avanza a pasos agigantados, más de lo que pueden controlar sus desarrolladores.

La doble cara de OpenAI

Ahora bien, OpenAI es una compañía no solo cuestionada por temas de seguridad, sino porque ha hecho cosas que prometió no hacer. En el pasado, tenía en su política no permitir que sus avances participaran en actividades que implicaran “un alto riesgo de daño físico, incluyendo desarrollo de armas” y en el terreno “militar y de guerra”.

Luego eso cambió. Anna Makanju, jefa de relaciones internacionales de OpenAI, reveló en enero que la empresa “está trabajando con el ejército estadounidense en herramientas de ciberseguridad”. A pesar de que no participa en el desarrollo de armas, es una contradicción que la misma compañía admitió al actualizar discretamente sus principios borrando ese apartado.

Puede que las acciones de Apple se hayan disparado 7 % tras el anuncio de la fusión con OpenAI, pero las advertencias siguen rondando ese próximo lanzamiento.