La entrevista que Tucker Carlson, reconocido periodista estadounidense, hizo a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está teniendo la repercusión que posiblemente el mandatario centroamericano esperaba. No solo se volvió viral en redes sociales, sino que expuso su manera de pensar, sus siguientes pasos para su reciente estrenado segundo mandato y lo que opina sobre la actual situación de Estados Unidos.

“Necesitas paz y esa es la primera lucha por lograr, una vez que la tienes puedes luchar por otras cosas”, dijo el mandatario al periodista para iniciar una conversación donde recordó las seis fases de su plan para terminar con la violencia de las pandillas, se refirió a la situación de Estados Unidos y el declive de la sociedad occidental.

De ser el país “más peligroso del mundo”, El Salvador pasó a ser “más seguro que en EE. UU.” con seis asesinatos por cada 100.000 habitantes. “Aquí son dos. Somos más seguros que Canadá y que Chile o Uruguay, más que cualquier país del hemisferio occidental”, dijo. En general, la entrevista a Bukele sirvió para observar a un líder práctico para alcanzar objetivos, pero creyente para encontrar la manera de aplicarlos al mencionar “rezos” durante las reuniones con su gabinete para que le otorgaran la “sabiduría” de vencer a grupos como la Mara Salvatrucha (MS13), a la que llamó una “organización satánica”. Y cuyo resultado llamó “un milagro”.

President Nayib Bukele saved El Salvador. He may have the blueprint for saving the world. pic.twitter.com/92etFh7sSI

